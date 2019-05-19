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Рубрика: В мире

СМИ: Страны Персидского залива согласились разместить войска США

Саудовская Аравия и еще несколько стран Персидского залива разрешили США разместить войска на своей территории и в территориальных водах. Такую информацию распространила газета Asharq AL-awsat, ссылаясь на высокопоставленные источники.

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Они утверждают, что согласие было дано "исходя из двусторонних соглашений между США и арабскими странами Персидского залива", - цитирует РИА Новости. Этот шаг должен предостеречь Иран от попытки военной эскалации, нападения на страны Залива или посягательств на интересы Соединенных Штатов в регионе.

Издание также сообщило, что сейчас несколько арабских стран ведут переговоры о созыве встречи в ограниченном составе во время саммита исламских государств в Мекке, который пройдет в конце мая.

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп опроверг статью в The New York Times о том, что Вашингтон планирует отправить 120 тысяч солдат на Ближний Восток для противодействия Ирану. Эту информацию глава Белого дома назвал фейковой и подчеркнул, что пока таких планов у него нет. Трамп заявлял журналистам также, что надеется избежать войны с Ираном.

В мире США В мире Ближний Восток Иран В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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