Социальную защиту военнослужащих Росгвардии усилят

Росгвардия подготовила законопроект об усилении правовой и социальной защиты лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Сейчас документ, который предлагает внести ряд изменений в статью 21 Федерального закона "О противодействии терроризму", выносится на общественное обсуждение.

Основной посыл этого проекта закона - сохранить за военнослужащими, которые участвуют в борьбе с терроризмом, право на получение единовременных пособий вне зависимости от того, получали ли они до этого другие компенсации.

Лицам, принимавшим участие в борьбе с терроризмом, положены особые меры соцзащиты

Основанием для разработки законопроекта послужило постановление Конституционного суда РФ, рассмотревшего жалобу военнослужащего Евгения Понкратова. Он принимал участие в разведывательно-поисковых мероприятиях по выявлению и задержанию участников бандгрупп в Шатойском районе Чечни. В ходе одной из операций 8 июля 2013 года контрактник получил тяжелое ранение, которое привело к инвалидности. За ранение военнослужащему в 2014 году было выплачено единовременное пособие в 300 тыс. рублей. В октябре 2017 года военно-врачебная комиссия вновь установила, что из-за полученной военной травмы Понкратов негоден к военной службе, и 7 декабря 2017 года он был уволен. После выхода со службы контрактник обратился в комиссию по социальным вопросам для выплаты единовременного пособия в 2 млн рублей, установленного пунктом 1 части 12 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". Это пособие было ему положено при увольнении как признанному негодным к военной службе из-за получения военной травмы. Комиссия не удовлетворила это заявление, посчитав основанием для отказа тот факт, что Понкратов уже один раз получил единовременную выплату в 300 тыс. рублей.

Контрактник обратился в суд. Однако суд, а затем и апелляционная комиссия оставили решение без изменения. Понкратов не согласился с таким решением и обратился в высший судебный орган страны.

Конституционный суд в этом вопросе встал на сторону Понкратова, подчеркнув, что лицам, принимавшим участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом, положены особые меры социальной защиты. В связи с этим высший судебный орган России постановил признать часть 6 статьи 21 Федерального закона "О противодействии терроризму" и часть 15 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" не соответствующими Конституции РФ. Это касается тех частей, которые суды могут трактовать как исключающие возможность предоставления военнослужащему, получившему военную травму, единовременных пособий.

Судебные решения в отношении Понкратова Конституционный суд обязал пересмотреть. Правительству было поручено внести в соответствующие законы необходимые изменения.

В Росгвардии оперативно откликнулись на это решение и уже внесли на рассмотрение проект изменений в статью 21 Федерального закона "О противодействии терроризму".