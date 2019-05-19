Социальную защиту военнослужащих Росгвардии усилят

Основной посыл этого проекта закона - сохранить за военнослужащими, которые участвуют в борьбе с терроризмом, право на получение единовременных пособий вне зависимости от того, получали ли они до этого другие компенсации.
Основанием для разработки законопроекта послужило постановление Конституционного суда РФ, рассмотревшего жалобу военнослужащего Евгения Понкратова. Он принимал участие в разведывательно-поисковых мероприятиях по выявлению и задержанию участников бандгрупп в Шатойском районе Чечни. В ходе одной из операций 8 июля 2013 года контрактник получил тяжелое ранение, которое привело к инвалидности. За ранение военнослужащему в 2014 году было выплачено единовременное пособие в 300 тыс. рублей. В октябре 2017 года военно-врачебная комиссия вновь установила, что из-за полученной военной травмы Понкратов негоден к военной службе, и 7 декабря 2017 года он был уволен. После выхода со службы контрактник обратился в комиссию по социальным вопросам для выплаты единовременного пособия в 2 млн рублей, установленного пунктом 1 части 12 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". Это пособие было ему положено при увольнении как признанному негодным к военной службе из-за получения военной травмы. Комиссия не удовлетворила это заявление, посчитав основанием для отказа тот факт, что Понкратов уже один раз получил единовременную выплату в 300 тыс. рублей.
Контрактник обратился в суд. Однако суд, а затем и апелляционная комиссия оставили решение без изменения. Понкратов не согласился с таким решением и обратился в высший судебный орган страны.
Конституционный суд в этом вопросе встал на сторону Понкратова, подчеркнув, что лицам, принимавшим участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом, положены особые меры социальной защиты. В связи с этим высший судебный орган России постановил признать часть 6 статьи 21 Федерального закона "О противодействии терроризму" и часть 15 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" не соответствующими Конституции РФ. Это касается тех частей, которые суды могут трактовать как исключающие возможность предоставления военнослужащему, получившему военную травму, единовременных пособий.
Судебные решения в отношении Понкратова Конституционный суд обязал пересмотреть. Правительству было поручено внести в соответствующие законы необходимые изменения.
В Росгвардии оперативно откликнулись на это решение и уже внесли на рассмотрение проект изменений в статью 21 Федерального закона "О противодействии терроризму".