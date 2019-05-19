"Спартак" и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов

Московские "Спартак" и ЦСКА точно не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это стало понятно после победы "Краснодара" в матче 29-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (3:0).

Напомним: второе место в Премьер-лиге дает прямую путевку в Лигу чемпионов, третье - в квалификацию. За тур до конца сезона эти позиции сохраняют за собой "Локомотив" и "Краснодар", у которых по 53 очка. На четвертой строчке идет "Спартак", набравший 49 очков. Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов.

Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. В квалификации или основной сетке - станет понятно на следующих выходных. "Локомотив" примет "Уфу", а команда Мурада Мусаева встретится дома с казанским "Рубином".