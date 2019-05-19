Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.

Диагнозы этих расстройств даны в "Международной классификации болезней" одиннадцатого издания (МКБ-11), которая будет представлена 20-28 мая на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Впервые за 30 лет в каталоге перечислены около 55 000 заболеваний, симптомов и обстоятельств, влияющих на здоровье. В МКБ-10, принятой в 1990 году, было 14400 наименований болезней. Если МКБ-11 утвердят, в силу она вступит с 1 января 2022 года.

В МКБ-11 всем 55 000 заболеваниям и причинам смертности присвоены уникальные коды. Так, код зависимости от видеоигр - "6C51", для компульсивного сексуального поведения - "6C72", сообщает Augsburger Allgemeine.

"Структура кодов позволит получать точные статистические данные и отслеживать тенденции в области здравоохранения", - сказал Роберт Якоб, руководитель группы ВОЗ по классификациям, терминологии и стандартам ВОЗ.

Включение в каталог двух заболеваний: навязчивого сексуального поведения и зависимости от азартных игр в интернете - у части специалистов вызывает сомнение, поскольку в этих случаях трудно поставить диагноз. Что именно подразумевается под этими расстройствами, объясняется в дополнительном руководстве.

Среди симптомов навязчивого сексуального поведения - чрезмерное увлечение порнографией или сексом по телефону. Диагноз можно ставить, считают специалисты, если больные не могут контролировать интенсивные, повторяющиеся сексуальные импульсы в течение продолжительных периодов времени и если это расстройство влияет негативно на их семейную жизнь, на социальное поведение, приводит к проблемам в учебе или на работе.

Индустрия видеоигр протестовала против включения в каталог зависимости от азартных видеоигр в интернете, опасаясь, что люди, которые много времени проводят за играми онлайн, будут признаны как нуждающиеся в лечении. Чрезмерное увлечение видеоиграми ВОЗ классифицирует как заболевание, если человек более двенадцати месяцев патологически увлечен играми, при этом теряет друзей, пренебрегает всеми остальными аспектами жизни и личной гигиеной. "Технически диагноз четко определен, - утверждает Якоб. - Нет причин исключать эту зависимость из каталога. Но с другой стороны, нельзя называть больным того, кто просто много играет на компьютере или мобильном телефоне".

В новую МКБ также вошли новые главы, в частности по народной (традиционной) медицине: хотя методами народной медицины пользуются миллионы людей во всем мире, она до сих пор так и не была включена в эту систему классификации, сообщает ВОЗ.