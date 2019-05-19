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19.05.2019 21:19
Рубрика: В мире

Стала известна программа инаугурации Зеленского

Текст: Юрий Когалов

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации нового главы государства. Торжественные мероприятия начнутся в 10 утра в Верховной раде. На специальном заседании парламента Зеленский принесет присягу на верность украинскому народу.

Фото: РИА Новости
Перед инаугурацией Зеленский встретится с поклонниками

В 11 часов ему предстоит отправиться на церемонию представления командующих видами Вооруженных сил Украины, а затем принять участие в церемонии поднятия государственного флага.

Во второй половине дня запланирован ряд встреч и переговоров с иностранными делегациями. По данным украинского МИД, ожидается прибытие на церемонию нескольких десятков высоких представителей, в том числе - пяти президентов (Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии).

На улицах Киева уже с сегодняшнего дня ограничено движение транспорта в центре города. Вокруг украинского парламента установили ограждение, а со стороны входа - металлоискатели. В настоящее время у Верховной рады проходит репетиция инаугурации. Сначала в ней принимал участие статист, но затем прибыл и сам Зеленский.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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