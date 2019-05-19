Тема ограничений на аборты заняла центральное место на передовицах американских газет на минувшей неделе после того, как власти двух штатов представили крайне жесткие законы о прерывании беременности. В Алабаме запретили все без исключения аборты на любых стадиях беременности. Более того, акушерам и врачам за проведение процедуры может грозить до 99 лет тюрьмы. А конгресс Миссури принял документ, запрещающий аборты после 8-й недели беременности вне зависимости от других причин и обстоятельств. Схожие законопроекты рассматриваются властями еще нескольких регионов.

В США фундаментальным считается решение Верховного суда 1973 года, известное как дело Роу против Уэйда, которое по сути легализовало на федеральном уровне аборты на ранних сроках беременности. С учетом последующих коррекций неким стандартом стал 24-недельный порог, хотя в случае угрозы жизни матери иногда допускалось и более позднее прерывание. Вердикт разделил Америку на два лагеря - либеральные сторонники абортов выступают "за выбор", а их консервативные противники - "за жизнь" (англ. - pro choice и pro life).

Казалось бы, абсурдно принимать законы, противоречащие вердикту Верховного суда, но в этом и весь расчет консерваторов. Она давно критикуют решение Роу против Уэйда и мечтают о его пересмотре. Введение законов вопреки воле высшей судебной инстанции с большой вероятностью спровоцирует новые разбирательства. И, как рассчитывают сторонники лагеря pro life, эти иски могут дойти до Верховного суда, который вынесет новый, более консервативный вердикт на десятилетия вперед.

Шансы на это действительно есть. После неудавшейся либеральной революции Барака Обамы консерваторы сегодня расправили крылья и понимают, что столь мощный попутный ветер может повториться еще нескоро, а потому стремятся использовать момент. Ведь одним из ключевых достижений президента Дональда Трампа за два года у власти является назначение в Верховный суд сразу двух судей с выраженными взглядами pro life, что заметно углубило консервативный крен этой инстанции. Кроме того, он назначил немало консерваторов в судах низших инстанций. Наконец, сторонники лагеря "за жизнь" обильно представлены в ряде региональных парламентов.

В то же время чрезмерно жесткие ограничения могут дорого обойтись республиканцам, ведь, как показывают исследования социологов, отношение американского общества к абортам не черно-белое, а глубоко зависит от конкретных нюансов. На это обратил внимание президент США Дональд Трамп. В серии "твитов" он подтвердил приверженность лагерю pro life, но оговорился, что допускает исключения в трех ситуациях - "при изнасиловании, инцесте и угрозе жизни матери". "Как у Рональда Рейгана", - добавил Трамп, на всякий случай сославшись на 40-го президента США, считающегося среди консерваторов едва ли не эталоном.

Таким образом, он по сути выступил против ключевых положений законов Алабамы и Миссури, которые не признают никаких исключений, и призвал республиканцев к поискам единой позиции. Трамп потребовал победы "во имя жизни" на выборах в 2020 году и предостерег: "Если мы будем глупцами и не сохраним единство, наши свершения во имя жизни быстро исчезнут!". Одобрение указанных законов вызвало шквал критики из лагеря Демократической партии США, представляющей лагерь pro choice. Демократы не без оснований опасаются, что консерваторы готовят почву для пересмотра Роу против Уэйда. Претенденты от демократов на президентские выборы 2020 года назвали законы Алабамы и Миссури "опасными" и "исключительно жестокими". Значимость этого спора для США нельзя недооценивать. Решение по делу Роу против Уэйда считается один из самых острых вопросов внутренней политики, позиция по которому может стать определяющей для исхода президентских выборов.