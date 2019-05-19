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Рубрика: В мире

Трамп выступил за расследование возможных связей Байдена с Китаем

Президент США Дональд Трамп считает необходимым провести расследование и установить, есть ли финансовые связи между бывшим вице-президентом Джо Байденом с правительством Китая. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

Ведущий задал Трампу вопрос, поддерживает ли он проведение расследования в отношении Байдена и членов его семьи. Американский лидер ответил, что поддерживает на 100% и что "это позор". Трамп подчеркнул, что КНР является "огромным конкурентом" США и "хотят захватить мир", - цитирует ТАСС.

У Дональда Трампа нашли 14 непогашенных кредитов

По данным американских СМИ, в 2013 году компания сына Джо Байдена Хантера заключила с Банком Китая соглашение о капиталовложениях на миллиард долларов. Отмечалось, что Хантер и его партнеры создали несколько коммерческих структур, которые участвовали в многомиллионных сделках с фирмами, принадлежащими китайским властям, пишет РИА Новости.

Напомним, в ноябре 2020 года в США состоятся выборы президента. Трамп будет баллотироваться на второй срок. В апреле Байден официально объявил, что тоже собирается участвовать.

Оба кандидата уже успели оскорбить друг друга. Нынешний хозяин Белого дома назвал конкурента "Сонный Джо" и усомнился в умственных способностях Байдена. В ответ Байден заявил, что не пытается соответствовать Дональду Трампу в "игре прозвищ". Но все-таки выберет одно из тех, что "хотел бы дать ему" и назвал Трампа клоуном.

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