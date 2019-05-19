Новости

Трое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков в Латакии 00:32
Швейцария - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:02
Родственница Скрипалей не исключила инсценировки в случае с отравлением 00:00
Канцлер Курц объявил о проведении в Австрии досрочных выборов 18.05.2019
Больше ста площадок смогли посетить жители Екатеринбурга 18.05.2019
Во Владимирской области воссоздают родовое поместье семьи Александра Суворова 18.05.2019
Кончите Вурст понравилась песня Сергея Лазарева 18.05.2019
Вышел снятый в Крыму клип Вадима Самойлова из "Агаты Кристи" 18.05.2019
Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом "Евровидения" 18.05.2019
В Сочи из-за сообщения о бомбе эвакуировали аэропорт 18.05.2019
В Республике Сербской прошли Дни Нижегородской области 18.05.2019
Команда Зеленского опровергла существование указа о роспуске рады 18.05.2019
"Бавария" в седьмой раз подряд выиграла Бундеслигу 18.05.2019
Блогеры зашпаклевали вмятину на бампере китайской лапшой 18.05.2019
В Таганроге реконструкторы отразили штурм интервентов 1855 года 18.05.2019
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР 18.05.2019
Видео: неизвестный ударил 71-летнего Арнольда Шварценеггера в Африке 18.05.2019
РПЦ выразила сожаление по поводу ситуации вокруг храма в Екатеринбурге 18.05.2019
Выдвинута теория о новом потенциальном ровеснике динозавров 18.05.2019
Задержан сожитель женщины, оставившей дочку в московской поликлинике 18.05.2019
Большой противолодочный корабль "Североморск" вернулся из похода 18.05.2019
Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи 18.05.2019
В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего подростка 18.05.2019
Репродукция Пикассо, проданная за 293$, может оказаться подлинником 18.05.2019
Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна 18.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 00:32
Рубрика: В мире

Трое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков в Латакии

Одиннадцать населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама подверглись обстрелу боевиков вечером в субботу, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал- майор Виктор Купчишин. Пострадали трое военных.

Власти Сирии обменяли девять боевиков на десять мирных граждан

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации, - передает ТАСС слова главы Центра. - В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дарх-Абу-Асад (дважды), Ройсет-Рушу (дважды), Сараф, Мукатталь, Нахшееба, Джубб-эз-Зарур, Сафсаса, Санджека, Джубб-эль-Мгара, Калъат- Марза провинции Латакия, Каркад провинции Хама. В результате обстрелов трое военнослужащих вооруженных сил САР получили ранения".

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран
Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике
Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска