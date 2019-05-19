Трое сирийских военных пострадали при обстреле боевиков в Латакии

Одиннадцать населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама подверглись обстрелу боевиков вечером в субботу, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал- майор Виктор Купчишин. Пострадали трое военных.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации, - передает ТАСС слова главы Центра. - В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дарх-Абу-Асад (дважды), Ройсет-Рушу (дважды), Сараф, Мукатталь, Нахшееба, Джубб-эз-Зарур, Сафсаса, Санджека, Джубб-эль-Мгара, Калъат- Марза провинции Латакия, Каркад провинции Хама. В результате обстрелов трое военнослужащих вооруженных сил САР получили ранения".