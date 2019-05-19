Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.

Уайлдер в десятый раз защитил титул чемпиона мира, которым он владеет с 2015 года. Деонтей до сих пор никому не проигрывал в профессиональной карьере: он одержал 41 победу (40 - нокаутом).

После поединка с Бризилом Уайлдер выразил уверенность, что обязательно встретится на ринге с обладателем поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super, Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBD) Энтони Джошуа.

"Уверен, бой с Джошуа состоится. Я искренне верю, что это произойдет", - отметил Уайлдер.