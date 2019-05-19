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Рубрика: В мире

"Барса" в нокауте

В финале женской Лиги чемпионов французский "Лион" не пощадил испанок
Текст: Николай Долгополов (Будапешт)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
В городе царил ажиотаж. И в нашей гостинице - тоже. Вся она была доверху забита шумными каталонцами, приехавшими поддержать своих девчонок-футболисток. Шум, крики, ночные здравицы в честь будущих чемпионок. Заверения: "Женщины совершат то, что не удалось мужчинам". И потому толпы опоздавших на стадион "Ференцварош" молодых парней и девушек с флагами клуба и барабанами чуть не бегом двигались на футбольное ристалище с ужасающе громкими возгласами.
Футболистки "Лиона" заслуженно стали лучшим клубом Старого Света. Фото: Reuters Футболистки "Лиона" заслуженно стали лучшим клубом Старого Света. Фото: Reuters
Футболистки "Лиона" заслуженно стали лучшим клубом Старого Света. Фото: Reuters

Французов не было заметно: для них хватило и одного сектора, но гвалт в нем стоял страшенный.

Направляясь в выделенную ложу, мы столкнулись с одним из самых богатых людей Венгрии, Шандором Чаньи, по совместительству вице-президентом ФИФА и УЕФА. Ожидая кого-то, он пожимал руки всяк через парадный ВИП входящему. Пожал и мне, а на мое гордое: "Я столько о вас слышал", вдруг осведомился: "Надеюсь, в основном хорошего?" И я не стал разочаровывать мультимиллиардера.

Главным арбитром финального матча женской Лиги чемпионов была наша Анастасия Пустовойтова

Стадион был полон или почти полон. Все ожидали борьбы, которой совсем не получилось. Любимица Будапешта Дженифер Марожан сразу же заколотила гол "Барселоне". И ей, уроженке венгерской столицы, болельщики устроили стоячую овацию. Еще бы: папа - венгерский футболист, увез свою дочку в Германию, где худо-бедно играл в разных командах. Дженифер приняла немецкое подданство и выступает за сборную ФРГ. Играет же в "Лионе", выделяясь напором и скоростью.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Тут же произошло нечто из ряда вон выходящее. Лучшая дама-футболист, по версии ФИФА, обладатель приза "Золотой мяч"-2018 Ада Хегерберг забила в ворота растерявшейся "Барселоны" три гола подряд. Кого как не ее, завернувшуюся после встречи в родной норвежский флаг, было признать лучшим игроком матча, который был "сделан" ее усилиями уже в первом тайме.

Во втором "Барселона" прибавила. Словно вспомнила, что есть и другая команда - мужская - с этим же славным именем и проигрывать под ноль стыдно. И в самом конце нигерийка Асисат Ошоала, чье лицо от лба до подбородка украшено золотистыми железками разного размера, все же забила мяч престижа - 1:4.

Нокаут. Француженкам он удался благодаря физической мощи и полному подавлению элегантных, техничных соперниц, сломленных лионским напором.

В этом финале участвовали и мы, россияне. Нет, и "Рязань-ВДВ", и пермская "Звезда" выбыли из борьбы еще на далекой стадии 1/16 финала. Зато судила матч наша Анастасия Пустовойтова. Финал лиги стал для арбитра 38 лет уже 60-й международной встречей. И провела она ее очень уверенно.

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Пустовойтова известна своими решительными действиями.

Бывший игрок сборной страны удостоилась чести первой из российских женщин провести матч мужских команд.

В матче молодежек ЦСКА и "Локомотива" она показала пять желтых карточек. А игрока армейцев, выразившего недовольство такими решениями в нецензурной форме, удалила с поля.

Вскоре Анастасии Пустовойтовой предстоит показать себя и на чемпионате мира среди женских команд во Франции.

Мы уходили со стадиона в хорошем настроении. Вдруг наш ВИП-подъезд перекрыли. Это уходил со стадиона премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тоже болельщик. Между прочим, его сын играл в Академии Ференца Пушкаша и даже провел один матч за основную команду.

Блиц

Лаура Джордж провела 188 матчей за сборную Франции по футболу. Дважды выигрывала Кубок Лиги чемпионов в составе того же "Лиона".

Сейчас она функционер - генеральный секретарь федерации футбола своей страны и официальный представитель ФИФА и УЕФА.

Лаура, признайтесь, удивились, увидев полный стадион?

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
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Лаура Джордж: Ничуть. Женский футбол на новой стадии развития. Он уже "не во вчера", а в "самом настоящем сегодня".

Франция принимает чемпионат мира по футболу среди женщин. Волнуетесь?

Лаура Джордж: Слегка. Мы два года к нему серьезно готовились. Хорошо, что успели сделать все, что задумали. Теперь в июне весь мировой футбол будет окрашен в женские цвета.

А чем в футболе женские цвета отличаются от мужских оттенков?

Лаура Джордж: Главное отличие - в полной непредсказуемости. Это, кстати, и черта женского характера.

Вас не удивил результат матча? Все-таки 4:1 на нейтральном поле в финале Лиги чемпионов. Не многовато?

Лаура Джордж: Я уже ответила на этот вопрос ранее. Мы уже говорили с вами о женской непредсказуемости.

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