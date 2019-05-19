Сергей Безруков поставил в Губернском театре караоке-спектакль "Энергичные люди".

Под песню из фильма "Начало" в исполнении ансамбля "Энергичные люди" и разворачивалось действие на сцене. Фото: Николай Тарханов.

Фактически же оказалось, что в театре теперь идут два спектакля. Один, придуманный и поставленный худруком к 90-летию Василия Макаровича Шукшина, играют профессиональные актеры. Второй - играют зрители, получившие возможность сделать селфи на фоне театрального зала и вспомнить все, что с ними было в 70-х. Или могло бы случиться.

- А тут всегда так? - спросила подруга, которая прежде не бывала в Губернском театре.

- Нет, не всегда, - сказала я. Фойе напоминало блошиный рынок в день открытия. Из громкоговорителей неслись бравурные песни времен моего детства, что-то вроде "Вся жизнь впереди, надейся и жди".

Народ, толпившийся возле выстроенных на время спектакля "Энергичные люди" кабинок, радостно участвовал в предложенной театром игре: вспомнить 70-е. В одной кабинке, изображающей пятиметровую советскую кухню, люди открывали дверцы холодильника "ЗИЛ" и радостно доставали оттуда цепочки сосисок и батоны вареной колбасы, чтобы показать их спутнику с камерой или телефоном. В другой кабинке складывали в авоську банки сайры и шпрот и делали вид, что получили праздничный заказ. В третьей на веревках сушилось белье... На фоне белья тоже фотографировались.

Отсняв селфи, отметившись на "Фейсбуке", в "Инстаграме" и "ВКонтакте", разгоряченные воспоминаниями граждане перетекали в зрительный зал.

На сцене их ждал вокально-инструментальный ансамбль "Энергичные люди" с песней, звучавшей в фильме "Начало" (она же Man of mystery группы The Shadows), и почти такая же инсталляция, как в фойе: с холодильником "ЗИЛ" и зеленым диванчиком.

На этом диванчике Ирина Сергеевна, жена заведующего торговым учреждением Аристарха Петровича Кузькина, будет лелеять обиду и вынашивать план мести: в кармане мужа она обнаружила любовную записку и решила ответить симметричным письмом - в прокуратуру. Подельники собрались у Кузькина, чтобы урезонить жену - тут самое веселое и начинается. Но только все придут к согласию - звонок в дверь: накрылась лавочка.

Повесть для театра, которую Василий Шукшин написал в 1974 году, была сатирой на спекулянтов. Полвека спустя она воспринимается как комедия положений: большая часть публики туманно представляет себе, что такое "спекулянт" и чем грозят мужьям доносы разгневанных жен.

Неподготовленную часть аудитории режиссер Сергей Безруков вводит в курс при помощи специально снятого выпуска киноальманаха "Фитиль", рассказывающего, какое наказание понесли валютчики и другие нарушители социалистической законности.

Эпилог тоже снят на видео и похож на финальные кадры "Джентльменов удачи": "энергичные люди" один за другим весело забираются в автозак, а режиссер появляется на экране в роли милиционера. Наверное, для того, чтобы немного охладить ностальгию по 70-м. Хотя сам Безруков уверяет, что запомнил эти времена как светлые и безоблачные.