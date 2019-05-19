В Японии умер супруг из старейшей в мире семейной пары

В городе Такамацу (префектура Кагава) скончался Масао Мацумото из старейшей в мире семейной пары. Их совокупный с супругой возраст превышал 210 лет.

Причиной смерти 108-летнего мужчины стала сердечная недостаточность. Масао и его жена Мияко прожили вместе 81 год и 201 день, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo.

Супруги родом из юго-западной префектуры Оита. За время брака у них родились пять дочерей. У Масао и Мияко 13 внуков и 25 правнуков.

Почетного звания старейшей супружеской пары на Земле Масао и Мияко было удостоены от Книги рекордов Гиннесса в прошлом году. В 2019 году они стали абсолютными рекордсменами, побив на 57 дней предыдущее достижение норвежской пары Карла и Гурдрен Дольвен.