В Кремле оценили шансы новой встречи Путина и Трампа

Предложение провести новую встречу лидеров России и США должно исходить от Вашингтона, считают в Кремле. Пока конкретных инициатив на этот счет госсекретарь США Майк Помпео не привез.

"Действительно, многие встречи отменялись не единожды. В Аргентине была отменена встреча, которая уже была согласована - менее чем за 24 часа. В этой связи инициатива о новой встрече должна исходить от американской стороны.

Трамп говорил о желании встретится, но мы также можем констатировать, что, к сожалению, господин Помпео не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита двадцатки в Осаке", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Путин. Кремль" (ВГТРК).

"Мы все знаем, на протяжении последних трех лет Трамп неоднократно произносил фразу о том, что Москва и Вашингтон должны поладить, какой смысл он вкладывает в этим слова, мы, наверное, не осознаем до конца. Наверняка поладить - это не значит ввести дополнительные санкции, поладить - это не значит игнорировать интересы друг друга. Наверное, это должно быть что-то иное", - считает Песков.

В Москве рассчитывают, что встреча все же будет. По словам пресс-секретаря президента, она может пройти "на ногах", в кулуарах или быть согласована в полноформатном виде - но заранее. И последнее было бы больше необходимо обеим странам.

"Посмотрим, какие инициативы последуют из Вашингтона. Мы слышали слова о намерениях, но пока сформулированного предложения о проведении такой встречи не последовало до сих пор", - подчеркнул Песков.

Говорить о перспективах российско-американских отношений пока очень сложно, заметил представитель Кремля. И вряд ли кто-то осмелится делать прогноз на ближайшие два года.

"Всем выгодно, чтобы президенты двух ведущих стран сели и спокойно поговорили", - заявил также помощник российского лидера Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин".