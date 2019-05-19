В прямом эфире "Евровидения" дважды показали флаг Палестины

В ходе прямой трансляции финала международного конкурса "Евровидение", проходившего в Тель-Авиве, дважды был показан палестинский флаг. Об этом сообщает израилская газета The Jerusalem Post.

Сначала флаг появился во время выступления певицы Мадонны и приглашенной зведы Quavo - один из танцоров труппы Мадонны нанес на спину флаг Палестины, а другой - флаг Израиля, и они оба повернулись спинами к камерам, когда Мадонна пела "Не каждый войдет в будущее, не каждый извлекает уроки из прошлого…"

Кроме того, музыканты исландской левой группы Hatari во время объявления результатов показали на камеру несколько баннеров с флагами Палестины.

Организаторы заявили, что "Евровидение" - неполитическое мероприятие и всякая политическая агитация запрещена. "Мадонна была проинформирована об этом", - отметили они. Что же касается акции исландской Hatari, то, по словам организаторов, инцидент будет обсуждаться и может иметь последствия для Исландии.