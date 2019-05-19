В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения оружием

Граждане Швейцарии на проходящих сегодня двух референдумах решают, ужесточать ли правила владения стрелковым оружием, а также голосуют за принятие нового налогового законодательства.

Как отмечает France24, хотя швейцарцы не воевали уже более пяти веков, они крайне трепетно относятся к оружию, оно есть во многих домах (согласно статистике, три единицы на 10 жителей). Однако после принятия Европейским парламентом антитеррористических мер они вынуждены пересмотреть национальное законодательство, касающееся этой сферы. Иначе страна может быть исключена из Шенгенской зоны, а также из Дублинского соглашения, регулирующего вопросы предоставления убежища. По мнению федеральных властей, это будет иметь негативные последствия для безопасности и туризма, также может стоить «нескольких миллиардов швейцарских франков в год».

Согласно прогнозам социологического института gfs.bern, 66 процентов граждан намерены поддержать новые правила владения оружием. Они поставят под запрет продажу автоматического оружия и установят более строгий контроль над торговлей полуавтоматическим. Впрочем, швейцарским солдатам по-прежнему будет разрешено хранить свое армейское оружие дома и использовать его на спортивных стрельбах.

Что касается принятия нового налогового законодательства, призванного обеспечить поступление дополнительных средств в пенсионную систему, то за него, по мнению исследователей, также проголосуют порядка 66 процентов граждан. Реформа отменяет льготное налогообложение для ряда крупных иностранных фирм, но одновременно ведет к общему снижению налогов.