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19.05.2019 20:48
Рубрика: В мире

Провокация под камеру

В Сирии готовят имитацию химатаки
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Наши военные в Сирии сообщили о подготовке очередной провокации с химоружием в провинции Идлиб. Ее собираются организовать террористы из запрещенной в РФ группировки "Джабхат ан-Нусра".

Офицерам российского миротворческого Центра стали известны некоторые детали инсценировки атаки на мирных сирийцев. Наши военные после тщательной проверки по независимому каналу назвали источник информации - это жители Серакаба.

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По их рассказам, боевики подвезли к поселку обломки российских авиационных фугасных боеприпасов. По всей видимости, "нусровцы" заготовили и химотраву, которую собираются выдать за их начинку. Террористов нисколько не смущает, что такого оружия в российских арсеналах давно нет. Не смущает данный факт и их западных покровителей, которые неоднократно помогали боевикам готовить подобные провокации. Правда, раньше объектом информационного удара, как правило, становились войска Асада. Теперь очередь дошла до наших летчиков.

Имитацию "отравления" мирных сирийцев осколками наших авиационных боеприпасов планируют снять на видео. Затем эти кадры размесят в соцсетях и западных СМИ, провоцируя вполне понятное возмущение мировой общественности. Ничего нового и тут нет. Подобные фейковые ролики не раз готовили в Сирии так называемые "Белые каски". Их постановочное видео США потом использовали как предлог для ракетных ударов по правительственным войскам.

Ударить по объектам РФ в Сирии американцы вряд ли рискнут. Но обвинить наших военных в атаке на мирных сирийцев, устроить информационную шумиху в СМИ и соцсетях наверняка попытаются.

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