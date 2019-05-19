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Рубрика: В мире

Операция "Ибица"

В скандале с вице-канцлером Австрии была замешана гражданка Латвии, а не России. Лучше провокации за неделю до европейских выборов и не придумаешь
Текст: Марина Алешина, Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(7864)
Политическое землетрясение - так европейские комментаторы окрестили вброс в немецкие СМИ компромата, который за 24 часа перекроил политический ландшафт Австрии. В центре громкого скандала оказался ее вице-канцлер, министр спорта и лидер входящей в коалицию Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе. Вместе с помощником Йоханном Гуденусом будущий замглавы правительства "засветился" в компании некой женщины, как выяснилось впоследствии с его слов, гражданки Латвии, выдававшей себя за бизнесвумен и россиянку. С ней политики обсуждали возможность "гешефта" накануне выборов 2017 года.
На видеозаписи двухлетней давности фигурируют будущий вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (справа) со своим помощником и некой дамой. Фото: Vesti.ru На видеозаписи двухлетней давности фигурируют будущий вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (справа) со своим помощником и некой дамой. Фото: Vesti.ru
На видеозаписи двухлетней давности фигурируют будущий вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (справа) со своим помощником и некой дамой. Фото: Vesti.ru

Хотя происхождение неожиданно всплывшей съемки и суть запечатленной на ней приватной беседы (в которой к тому же собеседники плохо понимают друг друга из-за трудностей перевода) представляются весьма туманными, Штрахе поспешил подать в отставку со всех постов, а канцлер Австрии Себастьан Курц - объявить о необходимости проведения досрочных выборов, по итогам которых возглавляемая им правящая Австрийская народная партия больше не будет входить в коалицию со "свободниками". Президент Альпийской республики Александер Ван дер Беллен предложение канцлера поддержал. В соответствии с процедурой выборы в Национальный совет могут состояться не раньше середины лета, однако на это время как раз приходится разгар депутатских каникул, так что голосование может быть назначено на осень. Вопрос в том, доработает ли до этого времени правительство в прежнем составе. По Конституции глава государства имеет право отправить его в отставку. Как признают эксперты, у правящей Австрийской народной партии есть все шансы улучшить результат, а Курц уже заявил, что готов управлять страной без коалиционных партнеров.

Штрахе "засветился" в компании некой женщины, как выяснилось впоследствии, гражданки Латвии, выдававшей себя за бизнесвумен и гражданку России
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Открытым остается вопрос, как правительственный кризис в Австрии повлияет на выборы в Европейский парламент, которые пройдут уже в следующее воскресенье, отмечает Spiegel Online. Согласно опросам, до сих пор Австрийская народная партия, входящая в Европейскую народную партию - правоцентристский альянс, рассчитывала улучшить свой результат. Ее лидер Манфред Вебер поспешил раскритиковать "непатриотичных националистов, торгующих ценностями". Как отмечает The Washington Post, "атака на одну из главных в ЕС антииммигрантских партий, которые позиционируют себя как альтернатива правительственным силам", была организована весьма своевременно. Того же мнения придерживаются комментаторы на форумах. "Публикация за неделю до общеевропейских выборов - лучше не придумаешь!" - пишет occam66 на сайте Sueddeutsche Zeitung. Именно эта газета одновременно с журналом Spiegel опубликовала фрагменты видеозаписи двухлетней давности, сделанной скрытой камерой в интерьерах частной виллы на испанском курорте Ибица. Они перебиваются комментариями журналистов этих изданий, пересказывающих читателям суть предполагаемой сделки - нелегального финансирования избирательной кампании Австрийской партии свободы в обмен на доступ к ряду госконтрактов. Сам Штрахе, которому прочат теперь бесславный закат карьеры, отрицает, что сделка, на которую его провоцировали, имела место, требует от СМИ обнародовать шестичасовую запись целиком, а от прокуратуры - установить, кто устроил за ним противоправную слежку с применением скрытого видеонаблюдения.

Факсимиле из публикации в Spiegel "Вице-канцлер Австрии продается?" В подзаголовке говорится о "предполагаемой племяннице российского олигарха", якобы предлагавшей сделку Штрахе. Не в первый раз Spiegel передергивает факты по поводу участия России в европейских делах.

Между тем российский бизнесмен Игорь Макаров заявил вчера журналу Forbes, что никакой "племянницы Алены Макаровой" - так немецкие издания называют женщину на видео - у него нет. "Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще. Мы используем все юридически приемлемые методы для выяснения, кто стоит за неправомочным (несанкционированным) использованием моего имени", - заключил миллиардер.

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Стали известны первые выводы австрийской прокуратуры. По словам ее представителя, на видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе нет никаких "конкретных доказательств" совершенного преступления, а потому расследование проводиться не будет. При этом в прокуратуре отметили, что смогли изучить лишь часть видео, поскольку полную версию Suddeutsche Zeitung и Spiegel ей не предоставили, сославшись на право на защиту редакционной тайны.

В мире Европа Австрия
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