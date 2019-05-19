В США семь человек получили ранения во время стрельбы на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу во время вечеринки, организованной рядом с кампусом исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана). Инцидент произошел в ночь на субботу.

Полицейские предполагают, что стрельбу спровоцировал конфликт. Огнестрельные ранения получили семь человек, среди которых и студенты университета.

Состояние трех пострадавших оценивается как критическое, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал WTHR. Представители Ball State University заявили, что угрозы для безопасности на территории кампуса нет. Проводится расследование.