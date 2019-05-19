Валентина Матвиенко: Турция настроена на сотрудничество с Россией

Россия и Турция будут продолжать экономическое и военно-техническое сотрудничество, а парламентские связи выводить на новый качественный уровень. В этом спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко заверили руководители республики в ходе личных встреч в Анкаре и Стамбуле.

Беседа Валентины Матвиенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом продлилась больше часа. "Он абсолютно владеет всей информацией по российско-турецким отношениям, высказал удовлетворение ростом взаимного товарооборота, еще раз подтвердил, что планка в не менее чем 100 млрд долларов взаимного товарооборота вполне реалистична", - сообщила спикер журналистам по итогам встречи.

При этом глава Совфеда высказала уверенность, что возможные новые санкции США в сфере энергетики не остановят строительство российских газопроводов в Европу. "Что касается "Турецкого потока", его подводная часть уже завершена, есть четкое понимание, что 31 декабря, как и планировалось, до конца этого года, российский газ поступит турецким потребителям", - сказала Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "РГ". Процесс строительства "Северного потока-2", по ее словам, "также уже обрел необратимый характер", потому что европейские государства "в нем заинтересованы не меньше, чем Россия".

Не повлияют настойчивые просьбы из Вашингтона и на другой проект российско-турецкого сотрудничества - контракт на закупку Анкарой российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". "Что касается С-400, он (Эрдоган. - Прим. "РГ") сказал, что давление на Турцию оказывается беспрецедентное, оно продолжается, но, как президент заявил, никаких изменений в этом не будет", - сообщила Матвиенко.

В ходе беседы также обсуждалась ситуация в Сирии. "Я высказала тревогу, что продолжаются обстрелы российской базы со стороны Идлиба", - сообщила Матвиенко. Турецкий лидер, по ее словам, также обеспокоен тем, что в Идлибе не обеспечен режим прекращения боевых действий.

Говоря о двусторонних отношениях, президент Турции отметил, что такого уровня контактов и их интенсивности, как с Владимиром Путиным, у него "нет ни с одним другим из лидеров других государств", сообщила Валентина Матвиенко.

По итогам встречи Реджеп Тайип Эрдоган также поддержал идею создания межпарламентской комиссии высокого уровня, она начнет работу в июле этого года.