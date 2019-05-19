Новости

В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения оружием 17:43
Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи 17:36
Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке 17:31
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2" 17:11
Готовимся к лету: подержанные купе и кабриолеты по цене Lada Granta 17:00
В Москве атлет умер после полумарафона 16:59
У вокалистки Spice Girls снова начались серьезные проблемы со зрением 16:34
16 человек пострадали при взрыве в Египте 16:30
У Tesla осталось денег всего на 10 месяцев 16:07
Ростовские спасатели снимутся с Хабенским в фильме-катастрофе о пожарах 15:56
Британцев признали главными мировыми пьяницами 15:40
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал "Игры престолов" 15:25
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав 15:20
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении" 15:13
Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин 15:09
Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко 15:00
Фото: Легендарный ЛАЗ мог выпустить очень красивый грузовик 14:15
"Локомотив" не сумел в большинстве обыграть "Урал" 14:12
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка 14:12
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы 14:07
Поступило сообщение о бомбе в театре оперы и балета в Ереване 13:42
В Москве у пенсионерки из Mercedes украли 5 млн рублей 13:01
Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили 13:00
В прямом эфире "Евровидения" дважды показали флаг Палестины 12:55
У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
19.05.2019 17:31
Рубрика: Власть

Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке

Текст: Татьяна Замахина

20 мая в Бишкеке пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). А накануне "на полях" мероприятия председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с рядом коллег по организации.

На встречах с главами парламентов стран-участниц ОДКБ, в частности, обсуждалась повестка предстоящего заседания. Как ожидается, речь, в числе прочего, пойдет о формировании единого правового пространства в сфере безопасности.

Говоря о тематике заседания с хозяином встречи - главой киргизского парламента Дастанбеком Джумабековым - Вячеслав Володин особо выделил вопросы гармонизации законодательств стран-участниц, региональное сотрудничество, развитие цифровой экономики, а также борьбу с терроризмом. В свою очередь, Дастанбек Джумабеков заявил, что проведение заседания Совета ПА ОДКБ является для страны "почетной миссией".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Минск: Андрейченко примет участие в заседании совета ПА ОДКБ

Участие в ОДКБ - это особый уровень доверия стран друг к другу, единая платформа безопасности, подчеркнул Вячеслав Володин на встрече с главой Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. В рамках работы в этом объединении необходимо сделать все возможное для формирования единого законодательного поля для борьбы с терроризмом, для противодействия вызовам и угрозам, заявил он.

"Сквозной" темой всех переговоров с участием Володина "на полях" заседания Совета стало развитие двусторонних контактов. Так, на встрече с киргизским коллегой председатель ГД констатировал рост товарооборота между странами в прошлом году на 17 процентов. Такой позитивный результат можно объяснить тем, что Кыргызстан вошел в Евразийский экономический союз. Спикер Госдумы, кроме того, призвал к более активному взаимодействию с республикой по линии образования. В братском государстве русский язык имеет статус официального. В связи с этим Володин указал на готовность России проработать вопросы подготовки специалистов и учебников для приезжающих в страну граждан республики. По мнению председателя Госдумы, это откроет новые горизонты для работающих в России киргизов (их порядка 663 тысяч человек). "Когда люди знают язык страны, куда они приезжают, это добавляет им возможностей для самореализации", - отметил он.

С армянским коллегой Вячеслав Володин подробно обговорил двустороннюю повестку еще на борту самолета - делегации двух стран вместе прилетели в Бишкек из Москвы. На официальных переговорах российский спикер отметил, что отношения парламентариев носят динамичный характер, но до контактов на уровне глав государств и правительств пока далеко. Так что теперь предстоит наверстать упущенное - в связи с этим спикеры обсудили участие в предстоящих крупных международных мероприятиях.

В свою очередь председатель нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин поблагодарил Вячеслава Володина за инициативу направить группу наблюдателей от ПА ОДКБ на предстоящие 9 июня выборы президента в республике.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации ОДКБ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Герман Греф: Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода "Северного потока-2"
Лазарев назвал предвзятым отношение к России на "Евровидении"
СМИ: Парламентские выборы на Украине могут пройти в июле
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит