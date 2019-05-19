Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке

20 мая в Бишкеке пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). А накануне "на полях" мероприятия председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с рядом коллег по организации.

На встречах с главами парламентов стран-участниц ОДКБ, в частности, обсуждалась повестка предстоящего заседания. Как ожидается, речь, в числе прочего, пойдет о формировании единого правового пространства в сфере безопасности.

Говоря о тематике заседания с хозяином встречи - главой киргизского парламента Дастанбеком Джумабековым - Вячеслав Володин особо выделил вопросы гармонизации законодательств стран-участниц, региональное сотрудничество, развитие цифровой экономики, а также борьбу с терроризмом. В свою очередь, Дастанбек Джумабеков заявил, что проведение заседания Совета ПА ОДКБ является для страны "почетной миссией".

Участие в ОДКБ - это особый уровень доверия стран друг к другу, единая платформа безопасности, подчеркнул Вячеслав Володин на встрече с главой Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. В рамках работы в этом объединении необходимо сделать все возможное для формирования единого законодательного поля для борьбы с терроризмом, для противодействия вызовам и угрозам, заявил он.

"Сквозной" темой всех переговоров с участием Володина "на полях" заседания Совета стало развитие двусторонних контактов. Так, на встрече с киргизским коллегой председатель ГД констатировал рост товарооборота между странами в прошлом году на 17 процентов. Такой позитивный результат можно объяснить тем, что Кыргызстан вошел в Евразийский экономический союз. Спикер Госдумы, кроме того, призвал к более активному взаимодействию с республикой по линии образования. В братском государстве русский язык имеет статус официального. В связи с этим Володин указал на готовность России проработать вопросы подготовки специалистов и учебников для приезжающих в страну граждан республики. По мнению председателя Госдумы, это откроет новые горизонты для работающих в России киргизов (их порядка 663 тысяч человек). "Когда люди знают язык страны, куда они приезжают, это добавляет им возможностей для самореализации", - отметил он.

С армянским коллегой Вячеслав Володин подробно обговорил двустороннюю повестку еще на борту самолета - делегации двух стран вместе прилетели в Бишкек из Москвы. На официальных переговорах российский спикер отметил, что отношения парламентариев носят динамичный характер, но до контактов на уровне глав государств и правительств пока далеко. Так что теперь предстоит наверстать упущенное - в связи с этим спикеры обсудили участие в предстоящих крупных международных мероприятиях.

В свою очередь председатель нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин поблагодарил Вячеслава Володина за инициативу направить группу наблюдателей от ПА ОДКБ на предстоящие 9 июня выборы президента в республике.