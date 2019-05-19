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19.05.2019 17:24
Рубрика: В мире

Власти Сербии предупредили о готовящейся в Косово провокации

Текст: Александр Борисов (Приштина)
В воскресенье в четырех северных муниципалитетах самопровозглашенного Косово с преимущественно сербским населением состоялись локальные выборы. При этом в Белграде ожидают, что на днях в Косово могут пройти массовые аресты сербских политиков.

"Они хотят арестовать 26 сербских офицеров с севера Косово и еще 15 человек якобы по подозрению в коррупции, чтобы оставить Косовскую Митровицу без защиты и иметь возможность устроить грязные провокации против сербского народа!" - заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телекомпании РТС. Он также добавил, что после этого косовские силовики собираются взять под контроль всю территорию края: "А потом они бы сказали - вы стоите перед свершившимся фактом, как это сделали хорваты перед операцией "Буря".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Вучич сообщил, что Сербия будет реагировать сдержанно, но защитит свой народ. "Я проинформировал международные организации об этом намерении Приштины", - сообщил сербский лидер.

Напомним, что власти Косово потребовали от всех сербских кандидатов на муниципальных выборах доказать свою готовность "соблюдать конституционный порядок Республики Косово и исполнять все свои обязанности", а также официально дистанцироваться от позиции Александара Вучича.

Предстоящую 12 июня двадцатилетнюю годовщину варварской агрессии НАТО в отношении Союзной Республики Югославия (СРЮ) официальная Приштина называет торжественным событием, открывшим путь к объявлению независимости края. Хотелось бы в этой связи процитировать и косовского премьера Рамуша Харадиная, который любит вспоминать о натовских бомбардировках: "Один из самых счастливых и памятных моментов в моей жизни связан с началом воздушных нападений НАТО. Все мы с восхищением смотрели на первые самолеты и ракеты. Эти мгновения незабываемы". 12 июня в Косово пройдут торжественные мероприятия по этому поводу. Ожидается приезд высоких гостей из США - экс-госсекретарей Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон.

В мире Европа Сербия Косово Проблема Косово
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