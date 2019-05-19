ВСУ выпустили по окраинам Донецка более 40 мин

Украинские силовики обстреляли пригород Донецка, выпустив по нему более 40 мин.
Об этом проинформировали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что огонь велся со стороны Авдеевки, находящейся под контролем Киева.
Между тем ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ минируют также подходы к своим позициям у линии соприкосновения в Донбассе.
Делается это для борьбы с "самовольщиками". На одной такой мине уже подорвался украинский военнослужащий.