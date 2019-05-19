За первое место в группе сборная России 21 мая поспорит с "Тре Крунур"

Групповой этап чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в Словакии, вышел на финишную прямую. 19 мая российская сборная провела свой предпоследний на этой стадии матч, против Швейцарии. А днем ранее команда Ильи Воробьева праздновала пятую победу подряд, на этот раз над Латвией.

Календарь чемпионата для "красной машины" идеальным, конечно, не назовешь. Почти три дня нашим хоккеистам пришлось концентрироваться только на тренировках. Да и матч среды против откровенно слабых итальянцев, которым россияне накидали десяток шайб, тоже скорее проходил под категорией "усложненно-тренировочного". За такое время простоя есть риск и боевой тонус растерять. Но, к счастью, в команде все в порядке и с атмосферой, и с отношением к делу. Что вполне наглядно показала игра против Латвии.

Заключительный матч на групповой стадии ЧМ-2019 наша команда проведет во вторник, 21 мая, против шведов

- Так и думали, что игра будет жесткая. Латвия - неуступчивый соперник, который боролся за жизнь, за попадание в плей-офф. В первом периоде мы обстучали много штанг, - сказал после этой встречи главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Жесткости действительно на площадке хватало. Одни только силовые приемы от Орлова и Задорова чего стоят - соперникам пришлось после них уходить в раздевалку и общаться с докторами. Латвийцы, впрочем, тоже особо не церемонились, да и вообще показали себя вполне крепкими бойцами. Команде Боба Хартли удалось доселе на этом чемпионате мира невиданное - заставить россиян отыгрываться. Цибульскис, забив гол на 11-й минуте при игре "четыре на три", не только вывел свою команду вперед, но и испортил рекорд. Если бы наша сборная не пропустила до конца периода, то побила бы собственный рекорд "сухой" серии двухлетней давности, когда она не давала соперникам забить 201 минуту 50 секунд подряд.

Впрочем, едва ли российских хоккеистов в тот момент беспокоили красивые цифры статистики - тут главное очки набрать. Играли-то неплохо, но с реализацией в первом периоде была настоящая беда. Зато после перерыва все встало на свои места. Орлов точно жахнул от борта в первой же смене, а затем свое дело сделали два Никиты. Гусев реализовал большинство, а его напарник по звену и друг детства Кучеров на 33-й минуте сделал счет 3:1. Эти цифры на табло остались гореть до конца, хотя в последнем периоде битва шла нешуточная.

Обыграв Латвию, российская сборная избавила себя даже от теоретических разговоров о попадании в плей-офф. Впрочем, сомнений в ее выходе в восьмерку сильнейших и так ни у кого не было. Более того, "красная машина" осталась единственной командой на турнире, не потерявшей очков. Свои победные серии в субботу синхронно прервали немцы и швейцарцы.

Команда Германии выдала мощнейший старт в группе А, набрав 12 очков в четырех турах. Впрочем, бундесманшафт откровенно повезло с расписанием. Обыграли они, в общем, тех, кого и должны были - Великобританию, Данию и Францию. Единственным серьезным достижением этой команды стоит признать разве что победу над словаками (3:2). Этот результат, судя по всему, закрыл хозяевам чемпионата мира дорогу в четвертьфинал. И их вчерашняя крупная победа над британцами (7:1) мало что дает. С 9 очками после шести матчей Словакия на пятом месте в группе, и ее шансы попасть в четверку скорее математические, чем реальные.

Что же до немцев, то они накануне встречались с Канадой. Той самой, которую Германия сенсационно обыграла в полуфинале Олимпиады-2018. По крайней мере, по названию - игроки в нынешней канадской сборной, разумеется, совсем другие. Здесь едва ли уместно всерьез рассуждать о реванше, но на этот раз "кленовые листья" церемониться не стали. Немцы до поры до времени сопротивлялись, и по итогам двух периодов проигрывали более-менее достойно - 1:4. Но в последней трети матча совсем развалились и пропустили еще четырежды. В итоге 8:1 в пользу Канады. Хет-трик сделал Марк Стоун, еще две шайбы, в том числе потрясающе красивую по исполнению, забил Энтони Манта.

Ну а в группе В прямые конкуренты сборной России выдали куда более напряженный по сюжету матч. Швеция и Швейцария, к слову, встречались в финале ЧМ-2018, и тогда "Тре крунур" выиграли только в серии буллитов. На этом чемпионате швейцарцы опять выглядят очень прилично и все "свои" очки забрали уверенно, выиграв четыре матча подряд. Но со шведами справиться у них не получилось, хотя заявка на успех была неплохой. Именно Швейцария на пятой минуте открыла счет стараниями Андригетто, однако скандинавы в конце периода отыгрались - Веннберг использовал большинство. Дальше шведы дважды выходили вперед, швейцарцы сравнивали, но на точный бросок Экмана-Ларссона на 52-й минуте ответить уже не смогли. 4:3 в пользу действующих чемпионов мира.

Напомним, что российская сборная встретится со Швецией в последнем туре группового этапа - во вторник, 21 мая. С большой долей вероятности именно в этом матче будет разыграно первое место.