10 лет без Олега Янковского: малоизвестные роли легендарного актера

Народный любимец Олег Янковский ушел из жизни 10 лет назад. Актеру, поражающему своим талантом, среди драматических и комедийных ролей особенно удавались образы "на грани" - эдаких "плохих хороших людей". Роман Балаян, у которого Янковский исполнил главные роли в картинах "Полеты во сне и наяву" и "Храни меня, мой талисман", вспоминал: "По его лицу не видно, какой он человек. Никто заранее не знает, не в состоянии определить, плохой он или хороший. Его взгляд способен выразить немыслимую амплитуду: от мерзавца до святого".

Олег Янковский был востребован у режиссеров театра и кино - Марка Захарова, Карена Шахназарова, Вадима Абдрашитова, Татьяны Лиозновой или у знаменитого своей требовательностью к выбору актеров Андрея Тарковского. Он был одним из немногих представителей старой школы в XXI веке - всегда внутренне готов к работе, всегда ищет и пробует, переживает вместе с режиссером. Многие роли Олега Янковского знакомы каждому- на телефильме "Тот самый Мюнхгаузен" выросло не одно поколение, а "Щит и меч" или "Влюблен по собственному желанию" стали киноклассикой.

Сегодня мы вспоминаем менее известные, но не менее интересные роли Олега Янковского в кино.

"Премия", 1974

В производственной драме Сергея Микаэляна Олег Янковский сыграл нетипичную для себя роль секретаря парткома Льва Алексеевича Соломахина, который поддерживает забастовку рабочих и противостоит руководству треста. Янковскому удивительно удалась роль человека сомневающегося, неуверенного в своем положении и позиции.

"Чужие письма", 1975

В этом фильме Ильи Авербаха Олег Янковский сыграл небольшую роль бывшего летчика Жени Пряхина, в которого влюблена главная героиня, девятиклассница Зина. Герой - единственный, кто заглянув в глаза девочке, увидел в ней не просто трудного подростка, но настоящего монстра манипуляций. Даже в симпатии Зины было нечто корыстное, что бы способствовало реализации ее дальнейших планов. За время проката "Чужие письма" посмотрели 10,6 млн зрителей.

"Поворот", 1978

В одной из сильнейших психологических драм Вадима Абдрашитова Олег Янковский исполнил главную роль. Высоко оценили актерский дуэт Янковского и Ирины Купченко, которые сыграли молодоженов Веденеевых, у которых, казалось бы, впереди у пары счастливая жизнь... Но однажды драма врывается в жизнь людей, и она делает неожиданный поворот. Невероятная игра Янковского передает чувства, присущих русскому человеку, который томится и страдает, даже если чисто технически он невиновен.

"Цареубийца", 1991

Малоизвестный фильм Карена Шахназарова про последние дни жизни царской семьи вышел на экраны в год распада Советского Союза. Янковский сыграл сразу двух персонажей - психиатра и Николая II, который чудится пациенту Тимофееву (сам он отождествляет себя с Гриневицким - террористом-бомбометателем, убившим императора Александра II, и в то же время с начальником расстрельной команды царской семьи Юросвским). Картина с элементами мистики о прошлом, которое необходимо знать и помнить, стала попыткой заглянуть в одни из самых таинственных и сумбурных лет отечественной истории.