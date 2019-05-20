Александр Георгиев: "Помогло, что рано повели в счете"

Вратарь сборной России по хоккею Александр Георгиев был признан лучшим игроком команды в матче против Швейцарии, который завершился победой нашей команды со счетом 3:0. Для Георгиева эта игра стала второй на чемпионате мира, и вновь он сохранил ворота в неприкосновенности.

Александр, ваши впечатления от матча?

Александр Георгиев: Большое спасибо ребятам за то, что здорово сыграли в обороне. У нас было много удалений, но мы сумели выстоять. Очень здорово сработало меньшинство. Все внесли свой вклад в эту победу. Повели рано в счете - это очень помогло.

Что произошло с вашим шлемом, который вы сняли в концовке и получили удаление?

Александр Георгиев: Мне попали в шлем, отлетели клепки. Я попытался подозвать рефери и объяснить, что не могу в таком шлеме играть. Но он меня не услышал, и пришлось снять шлем. Судья дал удаление. Но ничего страшного, ребята выстояли.

Вы достаточно давно играли - удалось войти в матч с самого начала?

Александр Георгиев: Да. Помогло, что ребята так сконцентрировано играли в обороне. Я почувствовал игру, парировал первые пару бросков и уже был в тонусе.

Во втором периоде вас буквально расстреливали. Сложно было в этот момент?

Александр Георгиев: Я к этому, в принципе, был готов. У них были моменты с пятака, но я ожидал этого.