Американские моряки оказались замешаны в очередном сексуальном скандале

Американской прессе удалось получить доступ к закрытому докладу о расследовании дела о так называемых "списках изнасилований", которые вели мужчины на борту подлодки USSFlorida.

Моряки-подводники ВМС США из состава так называемого "золотого экипажа" несущей баллистические ракеты субмарины USSFlorida заполняли тайные дневники в течение нескольких лет. В американских СМИ эти дневники называли не иначе как "списки изнасилований". Военнослужащие мужского пола составляли "рейтинги" с грубыми сексистскими комментариями в отношении своих коллег-женщин, проходивших службу на этой подлодке. Причем, как показали результаты расследования, делалось это если не с ведома, то точно при полном попустительстве командного состава. Напомним, что USSFlorida - вторая субмарина в составе ВМС США, на которой служат моряки-подводники женского пола.

74-страничный документ был получен редакцией издания Military.com по закону о свободе доступа к информации.

Скандал со списками разразился еще в июне прошлого года, когда на борту подлодки были обнаружены записи. В одном списке женщин отмечали "звездочками", составляя таким образом своеобразный рейтинг, а во втором - место отводилось под откровенно сексуальные комментарии в отношении девушек. Из 173 членов экипажа подлодки 32 на момент обнаружения списков были женщины - пять офицеров, два младших офицера и 25 матросов.

Как оказалось, записи в цифровом виде все эти годы находились внутри бортовой компьютерной сети и обновлялись мужским населением подлодки каждую неделю. "В списках в совершенно вульгарной и откровенной форме описаны женщины, проходящие службу на борту USSFlorida. Более того, составители записывали туда и все свои фантазии, в деталях, о тех сексуальных действиях, которые они хотели бы совершить с представителями женской части команды", - говорится в документе расследования.

В результате скандала в августе того же года с формулировкой "утрата доверия" был уволен капитан Грегори Керхер, командовавший "золотым экипажем", а в отношении неизвестного числа мужчин с борта USSFlorida были применены иные административные взыскания. Также в ходе расследования выяснилось, что высшему командованию не докладывалось о других происшествиях на борту этой субмарины. Так, еще в 2017 году моряк, сохранивший свою анонимность, написал докладную записку о невыносимых условиях прохождения службы на этой подлодке, недостатке сна, стрессе и об издевательствах со стороны старшего по званию состава. Однако никаких мер в свое время принято не было.