К 2024 году объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в России должны вырасти до 250 миллиардов долларов с нынешних 150, то есть на две трети. Между тем Россия по-прежнему вывозит на экспорт в основном сырье и продукцию низкой степени переработки.

Если Россия сможет перетянуть на себя китайский транзит в Европу, это принесет большие деньги. Фото: milos-muller / istockphoto

Как изменить эту ситуацию, в интервью "РГ" рассказал генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Андрей Слепнев.

Как можно говорить о наращивании объемов ННЭ, когда за несвоевременный возврат валютной выручки в страну экспортерам по-прежнему грозит уголовная ответственность?

Андрей Слепнев: Избыточно жесткое валютное регулирование является одним из главных сдерживающих факторов для бизнеса, который хочет работать на экспорт. Правда, правоприменительная практика показывает, что уголовное преследование экспортеров в связи с неполучением валютной выручки редко заканчивается привлечением к ответственности. Но предприниматели все же сталкиваются с судебными издержками и несут репутационные потери.

При этом из официальной статистики ЦБ РФ видно, что экспортная деятельность почти никогда не служит прикрытием для вывода денег из национальной экономики. Поэтому РЭЦ стал одним из инициаторов подготовки законопроекта об отмене статьи 193 УК РФ, которая предусматривает наказание за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации валютной выручки. Инициативу поддержали и крупнейшие бизнес-объединения, и правительство.

Требования валютного контроля тоже будут упрощены. Так, будет снижена сумма штрафов за нерепатриацию валютной выручки с нынешних 100 процентов до 3-5 процентов от суммы контракта. Кроме того, правительство согласовало поправки по обнулению административной ответственности в виде штрафов для профессиональных участников ВЭД.

Как еще законодательно можно облегчить экспортерам работу?

Андрей Слепнев: С 1 июля начнет действовать нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг. Снижение налоговой нагрузки - важный стимул для повышения конкурентоспособности экспортеров. Предстоит и дальше совершенствовать механизмы подтверждения нулевой ставки НДС, в том числе при экспорте в страны ЕАЭС, а также провести работу по отмене требований по оценке соответствия на внутреннем рынке в отношении некоторых видов продукции, поставляемой только на экспорт (речь идет о ювелирных изделиях и удобрениях).

Недавно были скорректированы правила использования таможенной процедуры переработки на таможенной территории. Она позволяет ввезти иностранное сырье или компоненты без уплаты таможенных платежей и использовать их для производства продукции, предназначенной на экспорт. Это экономит 25-35 процентов от стоимости ввозимого сырья и компонентов. До недавнего времени нормы, регулирующие применение процедуры переработки на таможенной территории, были недостаточно корректны. Поэтому считалось, что ею могут воспользоваться только предприятия, работающие на давальческом сырье или использующие только номерные компоненты, которые легко идентифицировать. Сейчас избыточные ограничения устранены, и мы проводим большую разъяснительную работу для обучения предпринимателей правилам применения переработки на таможенной территории и приглашаем всех обращаться к нам за поддержкой. Это один из приоритетов нашей работы, вошедший в нацпроект "Международная кооперация и экспорт".

Начался отбор компаний, которые получат господдержку на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Как это поможет увеличить российское присутствие на международных рынках?

Андрей Слепнев: Организациям, реализующим КППК, предоставляется доступ к льготному кредитованию. В общей сложности на эту программу поддержки планируется направить более 300 миллиардов рублей до 2024 года. Воспользоваться мерами поддержки смогут как федеральные, так и региональные компании.

Общие требования к участникам КППК довольно просты. Необходимо подтвердить факт производства продукции, соответствовать нормативным требованиям и не иметь долгов перед бюджетами. Компания, прошедшая отбор, может претендовать на субсидирование процентной ставки по кредитам в размере 4,5 процентного пункта. В 2019 году организации могут получить такую субсидию на финансирование текущего экспорта и без заключения КППК, но с 2020 года субсидии будут предоставляться только тем, кто уже реализует КППК. Учитывая значимость программы и высокий интерес со стороны бизнеса, правительство решило на месяц продлить сроки приема заявок.

РЭЦ запустил свои акселерационные программы для малого бизнеса совместно со Сбербанком и минэкономразвития. Принесли ли они уже какие-то плоды?

Андрей Слепнев: Совместная программа со Сбербанком включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы. Попасть в акселератор могут как компании, которые не занимаются экспортом, но у них есть такой потенциал, так и фирмы, которые уже осуществляют поставки на зарубежные рынки. Каждая из них проходит оценку экспортной зрелости, после чего для нее формируется индивидуальная "дорожная карта" по развитию экспортной деятельности. В рамках совместной программы со Сбербанком уже 263 компаний прошли оценку экспортной зрелости, а 127 из них прошли в программу экспортной акселерации. 60 компаний подписали соглашение об участии в программе акселерации и приступили к реализации индивидуальных дорожных карт по выходу на экспорт. Часть участников - 20 компаний - уже прошла этапы определения перспектив экспорта, подготовки к экспорту и приступила к поиску зарубежных партнеров.

Объем розничной экспортной электронной торговли России вырос в 2018 году на 36 процентов до 746 миллионов долларов

Вместе с минэкономразвития пропилотирована образовательная программа "Акселератор экспортного роста", доступная для участников нацпроекта по повышению производительности труда. В пилотной программе приняли участие 42 представителя 13 компаний. А две компании уже заключили экспортный контракт по результатам поддержки в рамках акселерационной программы. Разработана и запускается в 2019 году кобрендинговая программа с МШУ "Сколково", направленная на формирование международной бизнес-модели участников. Запуск первого потока программы, участниками которого станут компании фонда "Сколково", запланирован на июль 2019 года.

Национальный проект предполагает достижение экспортных показателей в 250 миллиардов рублей к 2024 году. Какая работа ведется в этом направлении?

Андрей Слепнев: Во-первых, мы будем создавать транспортные коридоры, связывающие точки формирования товарной массы в России и точки концентрации спроса в зарубежных странах. Мы должны обеспечить высокую скорость доставки, коммерческую привлекательность и безопасность перевозки грузов на основных направлениях их концентрированного следования. Уже запущены два скоростных экспортных маршрута Ворсино - Китай и Краснодар - Китай. Сейчас вместе с несколькими логистическими компаниями мы запускаем третий маршрут из Сибири в Китай. Основной упор будет сделан на поставку продукции АПК. Чтобы увеличивать объемы поставок продовольствия в Китай, мы должны будем вкладываться в развитие инфраструктуры: создание логистических хабов и дальнейшее развитие экспортных маршрутов.

Во-вторых, мы должны проанализировать доступность рынков для нашей продукции. Сейчас минэкономразвития создает рабочую группу, которая будет координировать работу ведомств по выявлению и устранению торговых ограничений. РЭЦ тоже будет в ней участвовать.

Какие отрасли могут стать драйверами экспорта?

Андрей Слепнев: Россия активно расширяет свое присутствие во многих секторах ННЭ. Наибольший вклад в 2018 году внесли металлопродукция, продовольствие, химические товары, продукция ЛПК и продукция машиностроения. Рост был обеспечен как за счет расширения физических объемов поставок, так и за повышения цен на мировых рынках.

Нам нужно увеличивать объемы экспорта высокотехнологичной продукции во всех отраслях. Это не только ИТ-индустрия, но и все, что связано с инновационным оборудованием, техникой, комплектующими. Хорошие перспективы у сферы услуг. Туризм, медицина, образование, логистика - эти и другие сферы потенциально также могут стать драйверами роста.

Серьезное продвижение возможно в экспортных поставках химических полимеров. России с ее сырьевой базой под силу повторить успех ряда стран, которые реализовали стратегии по развитию этого бизнеса, потенциально многомиллиардного. Такие проекты уже есть, но требуется настройка законодательства. В аграрной сфере мы можем продавать не только пшеницу и другие зерновые, но и сою, которая крайне востребована в Азиатском регионе. Соответствующая программа готовится.

Как обстоят дела с выходом российских предпринимателей на зарубежные рынки в онлайн-торговле?

Андрей Слепнев: Объем розничной экспортной электронной торговли России вырос в 2018 году на 36 процентов до 746 миллионов долларов. Количество экспортных розничных отправок из России выросло на 31 процент и составило 11,2 миллиона. Российские товары постепенно появляются на крупнейших мировых торговых площадках. Так, был запущен совместный проект РЭЦ и Alibaba Group, в рамках которого были отобраны наиболее перспективные российские товары, которые будут выкуплены китайской компанией у российских поставщиков, перевезены на склады в Китае, а затем проданы oнлайн. Такая схема позволит доставлять российские товары местным покупателям в течение одного дня. Первая оптовая партия товара уже была выкуплена и отправлена в Китай для розничной продажи.

Продукция более 170 российских компаний была опубликована на крупнейшей международной оптовой интернет-площадке Alibaba.com и доступна для покупки как в Китае, так и в других странах. Более 25 тысяч российских продавцов осуществляют экспортные продажи на международной электронной торговой площадке eBay.

Более широкому развитию трансграничной интернет-торговли в России мешают несколько стоп-факторов. Так, до сих пор экспортеры не могут подтвердить нулевую ставку НДС при экспортных интернет-продажах продукции физлицам, сталкиваются с проблемой идентификациии невостребованной продукции при обратном ввозе, с отсутствием возможности законно использовать электронные деньги для B2B-расчетов при экспорте. Над устранением этих барьеров РЭЦ сейчас и работает.

Как изменится взаимодействие РЭЦ с торгпредствами?

Андрей Слепнев: ВЭБ.РФ, РЭЦ и минпромторг (в его ведении сейчас находятся торгпредства) подписали меморандум об объединении усилий по выстраиванию Единой системы продвижения экспорта. В ближайшее время будут подписаны необходимые документы по утверждению регламентов взаимодействия между всеми участниками бизнес-процесса, в том числе в рамках информационной системы "Одно окно". Уже сейчас проводятся мероприятия по реализации Плана пилотного запуска групп поддержки экспорта в ряде стран (Китай, ФРГ, Турция, Вьетнам, Узбекистан, Сингапур). В феврале мы открыли наше бюро в Индии.

Как идет создание в РЭЦ системы "Одного окна"?

Андрей Слепнев: Основные услуги запланированы к вводу в 2020 году, однако уже до конца года нынешнего появится работающий прототип информационных систем "Одно окно" и "Реестр экспортеров". Сейчас мы занимаемся оптимизацией административных процедур в сфере ВЭД с целью их автоматизации и организации электронного взаимодействия по принципу "одного окна". Приняты необходимые нормативно-правовые акты по подключению РЭЦ к инфраструктуре электронного правительства.

В целом какой интерес у бизнеса к экспортной деятельности?

Андрей Слепнев: Мы фиксируем его постоянный рост. Только за пару месяцев на участие в нашей премии "Экспортер года" подали заявку около 500 компаний. С учетом того, что проведение премии одобрено соответствующим постановлением на уровне Правительства РФ, достижения отечественных экспортеров высоко оцениваются на государственном уровне.

Россия заработает на услугах

Отдельная часть нацпроекта посвящена развитию экспорта услуг. Что мешает его развитию, как эту сферу можно было бы поддержать?

Андрей Слепнев: По итогам 2018 года экспорт услуг составил около 64,6 миллиарда долларов, увеличившись на 11,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Экспорт услуг состоит из двух частей: услуги, оказываемые нашими компаниями за рубежом, и услуги, оказываемые в нашей стране зарубежным компаниям и частным лицам. Поэтому на экспорт услуг оказывает влияние и внутренняя ситуация: общая динамика экономики, присутствие иностранных компаний и их активность.

Нацпроектом охватываются услуги всех категорий. Крупнейшей статьей являются транспортные услуги. По итогам 2018 года их экспорт составил 22,2 миллиарда долларов. Перспективным компонентом экспорта транспортных услуг являются международные транзитные перевозки через российскую территорию. Один из успешных примеров - предоставление сервиса "лайнерных" контейнерных поездов для поставки продукции из Китая в ЕС.

На втором месте - услуги в категории "Поездки", объем которых составил 11,7 миллиарда долларов в 2018 году, когда показатель вырос почти на три миллиарда долларов, во многом благодаря чемпионату мира по футболу. Чтобы экспорт услуг развивался и дальше, нужно опять же минимизировать требования валютного контроля, заняться либерализацией визового режима с целевыми странами.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"