Британские СМИ обсуждают скандал, в центре которого - неожиданно для самого себя - оказался рядовой врач Кит Вольверсон из города Сток-он-Трент в графстве Стаффордшир. За всю 23-летнюю практику он впервые столкнулся с жалобой пациентки, обвинившей его в расовой дискриминации. Поводом стала просьба доктора снять никаб - мусульманский головной убор с прорезями для глаз.

Об этой истории рассказала The Mirror. Недавно 52-летний врач получил уведомление от Главного медицинского совета королевства о том, что в отношении него открыта проверка в связи со случаем из практики, который произошел в местной университетской клинике еще прошлым летом. Тогда к Вольверсону на прием пришла женщина с заболевшей десятилетней дочкой. Врач начал расспрашивать даму о симптомах, которые беспокоили ребенка, однако не мог как следует расслышать собеседницу из-за покрывала на ее лице. В конце концов она согласилась снять никаб, но уже через час примчался разгневанный супруг, и пара составила официальную жалобу. Узнав об этом, Кит Вольверсон принял принципиальное решение уйти в отставку, не дожидаясь результатов расследования. По его словам, среди его пациентов было немало мусульман и мусульманок и ни разу не доходило до подобного абсурда. "Я чувствую глубокую несправедливость. Я больше не хочу быть врачом. И вообще в этой стране больше не останется врачей, если они будут и дальше обращаться с нами в таком духе", - заявил Вольверсон.

Эксперты признают, что в континентальной Европе, с которой Альбион в настоящее время оформляет развод, такой прецедент вряд ли бы мог иметь место. По крайней мере уже в четырех государствах Евросоюза - Франции, Бельгии, Австрии и Дании - введен общенациональный запрет на ношение в общественных местах ультраконсервативной религиозной одежды, полностью закрывающей лицо. Местные мусульманки регулярно пытаются оспорить его в судебном порядке, но чаще всего безрезультатно. Другое дело, что стражи порядка, призванные обеспечивать исполнение закона, сталкиваются с трудностями правоприменения. "Среди юристов нет единства по поводу терминов. Что считать публичным пространством? И должен ли запрет распространяться, например, на исправительные учреждения или центры содержания беженцев", - задается вопросами датский портал The Local. Предполагалось, что насильственно срывать никабы и бурки (в России их называют паранджой) с женщин на улицах никто не будет. Задрапированную с головы до ног женщину, разгуливающую в таком виде по улице, могут попросить вернуться домой или сопроводить в участок, где передать на руки кому-то из членов семьи. Однако эффективности в таких мерах немного. В той же Франции в полицейских сводках фигурируют нарушительницы, попадавшиеся неоднократно. Рекорд поставила жительница Пятой республики, которую штрафовали целых 33 раза. Местные правоохранители признают, что им часто приходится закрывать глаза на нарушения, особенно в неблагополучных районах. Пять лет назад в Бельгии разразился скандал, когда высокопоставленный сотрудник службы протокола МИДа королевства Жан-Мари Пир сорвал паранджу с дамы на улице, которая оказалась... катарской принцессой. Дипломата арестовали, правда, и женщину оштрафовали на 140 тысяч евро за появление в общественном месте с закрытым лицом. А вот в США, где законодательство различается от штата к штату, случались прецеденты, похожие на английскую историю. Например, в августе 2017 года женщина-мусульманка из Калифорнии отсудила у полиции 85 тысяч долларов за "унижение" в полицейском участке, где ее заставили снять хиджаб. К слову, дама находилась в розыске по подозрению в ограблении магазина. А этой весной военнослужащая сухопутных войск армии США Сесилия Валдовинос, принявшая ислам три года назад, подала иск против начальства, требовавшего от девушки открыть волосы, которые должны быть собраны по уставу.