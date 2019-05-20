Будет увеличен срок смены банка для перевода зарплаты

Госдума готовит к рассмотрению законопроект, увеличивающий до 15 суток срок, за который начальство должно перевести зарплату сотрудника из одного банка в другой. Естественно - при желании человека.

С 2014 года каждый гражданин имеет право выбирать кредитную организацию, где получит свои честно заработанные деньги. Сделать это можно двумя способами. Первый - когда устраиваешься на работу и заключаешь трудовой или коллективный договор. Именно в договоре будет оговариваться кредитная организация.

Навязывание человеку конкретного банка предлагается фактически приравнять к задержке зарплаты: если начальство откажется перевести оклад сотрудника в другой банк, то заплатит штраф

Второй вариант: в любое время сменить один банк на другой. Для этого необходимо написать заявление и предоставить его руководителю за 5 дней до выплаты заработной платы.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий этот срок до 15 суток. Инициатива включена в повестку Госдумы на ближайшие дни.

По мнению инициаторов законопроекта, это упростит работу бухгалтерии, которая иногда просто не успевает оформить все нужные документы. Так что вопрос смены сроков чисто технический. Если сотрудник придет с заявлением незадолго перед зарплатой, то ближайшую получку ему перечислят в старый банк, а следующий оклад пойдет уже на новую карточку.

Отказать в заявлении начальство не имеет права. Если работодатель не сменит кредитную организацию по просьбе сотрудника, то последний вправе обратиться в региональную инспекцию труда, - отмечает член Ассоциации юристов России Сергей Сенчушкин. И тогда нарушителя могут наказать административным штрафом или предупреждением.

Кстати, правительство внесло в Госдуму еще один проект по этому поводу: инициатива приравнивает такие нарушения к задержке зарплаты. Предлагается установить штраф в размере от от 10 тысяч до 20 тысяч - для должностных лиц, от 1 тысячи до 5 тысяч рублей - для предпринимателей без образования юридического лица. А вот юридические лица заплатят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

По данным Роструда за 2018 год, из всех нарушений по оплате труда 10 процентов составляют нарушения по выбору места выплаты заработной платы. Проекты, разработанные правительством, призваны сократить число таких нарушений.

Любопытные цифры: по данным исследований, 84,4 процента взрослого населения имеют платежные карты, в том числе 29,81 процента имеют только банковскую карту для получения заработной платы.

Во многих случаях "зарплатная карта" является для гражданина единственной. Соответственно, человек, получающий зарплату через определенный банк, зачастую начинает активно пользоваться и другими его услугами: денежными переводами, кредитами и прочее.

Если ставить перед человеком препятствия в выборе банка, навязывать всем сотрудникам конкретной организации один единственный банк, это может ограничить конкуренцию финансовых организаций. Так как преимущества будут получать те банки, которые договорились с крупными компаниями. Но давно доказано: чем меньше конкуренция, тем хуже сервис.