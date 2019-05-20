ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов

Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Но в начале 2020 года инфляция вновь вернется к четырем процентам за счет действия базовых факторов, добавила она.

Кроме того, в Центробанке считают, что российская экономика ускорится к концу этого года. Стимулом для роста послужат нацпроекты.

На следующем заседании, которое назначено на июнь, совет директоров Банка России планирует скорректировать свой макропрогноз. При этом основные параметры останутся без принципиальных изменений, добавила Ксения Юдаева, передает ТАСС.