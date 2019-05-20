ЦБ в апреле закупил в резервы 15,5 тонны золота

Банк России продолжает наращивать закупки золота. В апреле регулятор приобрел 0,5 миллиона тройских унций (чуть больше 15,5 тонны) драгоценного металла, говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте.

Запасы монетарного золота в составе международных резервов на 1 мая достигали 70,2 миллиона унций (почти 2,18 тысяч тонн). Таким образом, за месяц ЦБ нарастил золотой запас на 0,7 процента.

В целом, с начала года в международные резервы страны было закуплено 2,3 миллиона унций (71,5 тонны) золота.

ЦБ наращивает долю золота в международных резервах для защиты от возможных рисков в условиях геополитической напряженности, в обстановке действующих и потенциальных санкций, а также для защиты от вероятных экономических шоков