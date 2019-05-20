Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая

Звездный фотограф Валерий Плотников

Премьера документального фильма "Охотник за головами. В объективе - звезды" на Первом канале 25 мая в 10:15. Лента рассказывает о знаменитом фотографе Валерии Плотникове. Без него не обходился ни один советский глянцевый журнал.

Плотникову удавалось сделать фотографии людей, которые отказывались сниматься принципиально. Знаменитый Антониони не выносил фотографов. Единственный в СССР человек, кому он позволил себя снимать - Валерий. Легендарная Лиля Брик, муза Маяковского и хозяйка известного литературно-художественного салона, поначалу была уверена: молодой фотограф просто не справляется. Но он придумал необычный ход, и со времени первой съемки они с Лилей Брик стали друзьями. Плотников снимал Владимира Высоцкого на протяжении долгих лет, до самой его смерти. Он год ждал "правильного" солнца, чтобы снять Ирину Купченко в усадьбе "Архангельское". Ради хорошего кадра Плотников был готов на все: он выпросил дога у прохожей, чтобы снять Анатолия Солоницына, уговорил Александра Ширвиндта пить в кадре водку и, буквально, ввёл в транс Наталью Аринбасарову, добиваясь от нее нужного ему взгляда.

За свою карьеру Плотников снял миллионы кадров: актёры, режиссёры, поэты и писатели. Эти фотографии теперь знает весь мир: Александр Абдулов и Татьяна Пельтцер, Аркадий и Константин Райкины, Андрей Миронов, Юрий Богатырев, Владимир Войнович, Сергей Аксёнов, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Довлатов, Михаил Барышников, Алла Пугачёва, Сергей Параджанов, Михаил Ульянов, Алла Демидова, Николай Караченцов, Людмила Гурченко и многие другие.

Шансон собирает друзей

Первый канал представляет новый сезон народного шоу "Три аккорда" 24 мая в 21:30. Это и конкурс, и одновременно тематические концерты, где исполнители представляют на суд зрителей собственные интерпретации знаменитых шлягеров.

Ведущий программы - Максим Аверин. Участники нового сезона шоу "Три аккорда": Николай Фоменко, Валентина Легкоступова, Стас Пьеха, Екатерина Семенова, Юлия Савичева, Денис Клявер, Ксана Сергиенко, Анатолий Журавлев, Алла Рид и Интарс Бусулис. В жюри вошли: Аркадий Новиков, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская и другие.

И, видимо, чтобы усилить премьеру шоу, канал поставил в эфир премьеру документального фильма "Стас Михайлов "Все слезы женщин" - 26 мая в 15:25.

Михайлов - самоучка и не имеет музыкального образования. Первые три аккорда на гитаре ему, 13-летнему, показал старший брат Валера. Стас очень любил и уважал брата, а тот обожал музыку и небо. Михайлову было 20, когда брат разбился на вертолете в горах, и ему пришлось со спасателями искать его тело. К боли от потери он не привык до сих пор. Во втором браке Михайлов воспитывает шестерых детей. У Стаса и Инны есть по двое детей от предыдущих браков и двое общих. Когда они встретились, оба переживали сложнейшие этапы своей жизни. Михайлов еще не был знаменит, жил в однокомнатной квартирке и пел, где придётся. Инна переживала развод с первым супругом... В фильме участвуют: Инна Михайлова - жена певцы, Владимир и Людмила Михайловы - его родители, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Зара, Инна Маликова, Григорий Лепс и другие.

Трагедия ошибок

На канале "Россия 1" премьера сериала "Все могло быть иначе" - с 20 мая в 21.00.

В начале 90-х годов в провинциальном городке Татьяна рожает тройняшек. Появление сразу трех дочек вместо одной для женщины - настоящий удар. Тяжелая жизнь, постоянное безденежье, отсутствие перспектив, а главное, муж, который вообще не хотел ребенка. Все это толкает Татьяну на ужасный поступок - забрать только одну из девочек - Машу, а остальных оставить в роддоме. Вторую малышку - Юлю забирает Ольга, которая родила мертвого ребенка. Третью девочку - Нику - удочеряет богатая московская пара Лидия (Алена Хмельницкая) и Сергей (Олег Масленников-Войтов). Их новорожденная дочка тоже не выжила, однако страх перед влиятельным отцом и тестем (Борис Невзоров) заставляют их выдать усыновленную Нику за его родную внучку.

20 лет спустя чудовищное стечение обстоятельств сталкивает сестер Машу и Нику (в обеих ролях Алена Бабенкова), не подозревающих о существовании друг друга, в ДТП на дороге...

Следствие ведут старики

На канале "ТВ Центр" - премьера фильма "Старая гвардия" (25 мая, 17:05).

Молодой следователь Вера Ершова допускает ошибку, которая может стоить ей карьеры. Стремясь спасти свою протеже от увольнения, подполковник Александра Романова дает Вере другое дело: убийство королевы красоты, совершенное почти 15 лет назад. Чтобы помочь Ершовой в расследовании, Романова предоставляет ей в подчинение двух консультантов-пенсионеров: оперативника Федора Анатольевича Бобрыкина и криминалиста Григория Петровича Сапронова. Эти мастодонты сыска плохо знакомы с современными методами и технологиями, зато хорошо знают подробности дела, ведь именно они вели его в прошлом.

Намучавшись с неуступчивыми, порой сварливыми и острыми на язык "дедушками", Вера прикипит к ним всей душой, заслужит их уважение и составит с ними отличную команду.

В ролях: Катерина Шпица, Вадим Андреев, Анатолий Лобоцкий, Алена Хмельницкая, Вера Воронкова и другие.

Опасные гастроли

20 мая в 21.45 в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона детектива "Консультант" - "Консультант. Лихие времена". Главные роли в картине исполнили Кирилл Кяро и Максим Дрозд.

Первый сезон сериала был основан на реальных событиях о преступлениях серийного убийцы Чикатило и вышел в эфир весной 2017 года. "Консультант" был награждён премией АПКиТ в номинации "Лучшая сценарная работа". Награду получил российский драматург Алексей Слаповский, который продолжил работу над сериалом и написал продолжение захватывающей истории. В новом сезоне психиатр-консультант Вячеслав Широков и следователь Олег Брагин вновь вышли на след серийного убийцы. В этот раз преступник убивает девушек, похожих на солистку популярной группы "Брюлики" Алину Репину. Чтобы остановить череду таинственных преступлений, следователю и психиатру пришлось отправиться с "Брюликами" на гастроли.

Племянница на службе

Новые серии легендарного детектива "Улицы разбитых фонарей-16" - на НТВ.

Жизнь убойного отдела идёт полным ходом. Генерал Мерзликин "навязывает" на службу к полковнику полиции и начальнику Межрайонного УВД Олегу Соловцу свою племянницу Эллу Дмитриеву. Вместе с опытными следователями - майором полиции и начальником убойного отдела Игорем Крымовым, капитаном Андреем Рыдановым и старшим лейтенантом Маргаритой Потапенко - Элла начинает расследование убийства скупщика краденных драгоценностей. Им предстоит выяснить, кто виновен в смерти крупного бизнесмена и его супруги, кому перешла дорогу ассистентка фокусника и кому помешал режиссёр киностудии, а также раскрыть другие запутанные преступления.

В ролях: Александр Половцев, Олег Андреев, Михаил Лучко, Елена Купрашевич и другие.

Оперные сцены для молодых режиссеров

В эфире телеканала "Россия К" - IV Международный конкурс молодых оперных режиссёров "Нано-Опера" (25 мая в 14:10).

Созданный по инициативе музыкального театра "Геликон-опера" проект на сегодняшний день является единственным в мире конкурсом начинающих оперных режиссёров. Конкурс проходит в четыре этапа: отборочный и три основных тура. Во время состязаний участники-режиссёры не просто представляют концепцию и макет, а с чистого листа работают с актёрами, создавая фрагмент спектакля на глазах у зрителей, а название "Нано-Опера" означает, что в программе - только короткие оперные сцены, на постановку которых каждому участнику отводится строго ограниченное время. К примеру, за 10 минут в первом туре конкурсанты должны поставить арию, во втором - дуэт, а за 15 минут в третьем туре - массовую сцену.

Из более чем ста человек, приславших заявки в этом году, к конкурсу допущены 13. Ими стали молодые режиссёры из России, Украины, Италии, Испании, Великобритании, Израиля, Аргентины и Кубы. В жюри конкурса - известные режиссёры, художественные руководители и директора крупнейших музыкальных театров России и Европы. Председатель - Дмитрий Бертман.

Праздник слова и письма

24 мая в 13:00 (повтор в 19:45) в эфире телеканала "Россия К" - прямая трансляция праздничного концерта с Красной площади, приуроченного ко Дню славянской письменности и культуры.

Этот день имеет статус церковно-государственного праздника, поэтому к нему приурочены светские и церковные мероприятия. К тому же, он не ограничиваются только 24 мая: по всей стране проходят "Дни славянской письменности и культуры": литургии и крестные ходы, концерты и фестивали, научные форумы и конференции, выставки и книжные ярмарки, тематические показы документальных и исторических фильмов.

Но главное торжество по традиции развернётся в Москве. 24 мая на Красной площади состоится грандиозный праздничный концерт, в котором примут участие крупнейшие хоровые коллективы и ансамбли, известные исполнители, актёры театра и кино. Прозвучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни отечественных композиторов, народные песни.

Просто пришли повеселиться

25 мая в 23:00 - на СТС премьера шоу Михаила Шаца "Дело было вечером". В новой программе встретятся две команды звёзд под руководством капитанов - обычных зрителей, прошедших кастинг. Угадать песню в исполнении компьютера, собрать "звезду" из кубиков, стать таксистом, узнать сериал по набору эмодзи, объяснить слово с завязанными руками, спеть хит с помощью одного звука - эти и другие испытания ожидают героев каждого выпуска. Играть в домашние игры и бороться за максимальный приз в 500 000 рублей предстоит Елене Летучей, Сергею Светлакову, Александру Незлобину, Пелагее, Анне Седоковой, Юлии Топольницкой, Роману Курцыну, Антону Лирнику, Роману Юнусову, Никите Ефремову, Марии Иваковой, Ольге Шелест, Екатерине Гусевой, Анне Цукановой-Котт, Денису Кляверу, Юлии Ковальчук, Лизе Арзамасовой, Александру Рогову и другим звёздным гостям.

"Это тот случай, когда не нужно надевать на себя маску какого-то героя. Мы просто пришли повеселиться, отдохнуть и классно провести время. Надеюсь, эта атмосфера передастся через экран, и наши зрители, сидя на диване или за столом, получат заряд позитива", - считает Сергей Светлаков.

За музыкальное сопровождение развлекательного шоу отвечает группа JUKEBOX TRIO - участники многочисленных музыкальных фестивалей и телешоу.

Поверь в себя!

На ТНТ - новый сериал "Толя Робот".

Главный герой Толя (Александр Паль) - молодой провинциальный парень, потерявший руки и ноги. Однако даже в таком состоянии он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем окружающие его люди. Толя вдохновляет своего друга, горе-байкера Ваню (Евгений Кулик) не пасовать перед трудностями. Замкнутую сиделку Люду (Валентину Мазунина) - заняться повышением самооценки. Начинающую певицу Машу (Маргарита Аброськина), в которую он тайно влюблен, Толя учит быть самой собой. И не беда, что она собирается переезжать в Москву, это только подзадоривает главного героя, добавляя еще больше уверенности.

В результате своих активных действий Толя сталкивается с главой местного ТСЖ Эльдаром (Азамат Мусагалиев). Поначалу Эльдар не воспринимает Толю всерьез, но со временем осознает, что упорство этого парня может запросто разрушить его многолетние коррупционные схемы.

Сериал снял режиссер Алексей Нужный ("Ольга"), а сценарий написали Николай Куликов - автор сценария "Горько!", "Экипажа" и "Движения вверх", самой кассовой ленты за всю историю российского кино, и Константин Майер ("Физрук"). Продюсеры - Евгений Никишов и Валерий Федорович.

В другую сторону от горя

23 мая на ТНТ-PREMIER будут доступны все эпизоды мистико-психологического сериала "Секта" со Светланой Ходченковой в главной роли. Проект не покажут по ТВ, так что его смогут увидеть только подписчики онлайн-платформы. "Секта" - сериал в жанре, соединяющем драму и психологический триллер, откровенно и очень реально рассказывает об оккультизме, методиках порабощения сознания, всевозможных ритуалах и способах зависимости.

"Секта" создана продюсерами настоящих хитов ТНТ и ТНТ-PREMIER - "Звоните ДиКаприо!", "Ольга", "Физрук" и "Реальные пацаны" Антоном Зайцевым, Антоном Щукиным и Артемом Логиновым. Снял сериал режиссер Гела Баблуани (дважды лауреат самого известного фестиваля независимого кино "Сандэнс" и обладатель двух призов Венецианского фестиваля) на стыке жанров - это и лихо закрученный детектив, и психологическая драма, и триллер.

Главная героиня Лиля (Светлана Ходченкова) пытается наладить жизнь, воспитывая маленькую дочь и помогая в храме. По знакомству она устраивается на работу сиделкой в дом - ухаживать надо за девушкой Никой (Анастасия Чистякова), находящейся в подавленном состоянии и на грани безумия. Оказывается, Ника была адептом секты "Первозданные", руководит которой могущественный и харизматичный лидер по прозвищу Берк (Филипп Янковский). Ему удалось вовлечь в ряды "Первозданных" массу влиятельных и высокопоставленных людей, помогающих прикрывать темные дела тайной организации. Он разработал для них новый кодекс морали, согласно которому от любого греха можно откупиться. Связи и возможности секты практически безграничны, что делает невозможным выход из нее. Но Нику пытаются спасти депрограммеры. Они работают в команде: адвокат Пичугин (Григорий Сиятвинда) формирует заказы, а исполнители - психотерапевт Демидов (Евгений Коряковский), его помощник Кореец (Павел Кузьмин), а также гипнотизер, охранник и сиделка Лиля.

Как похудеть на 20 килограмм

На видеосервисе START состоится премьера новых серий комедийного сериала "Фитнес" о фитнес-клубе и его обитателях.

Первый сезон проекта вышел в октябре 2018 года. В новых сериях похудевшая на 20 килограмм главная героиня Ася (Софья Зайка) будет все также старательно строить карьеру и личную жизнь. Теперь она решила делиться советами о том, как сбросить лишний вес, в своей группе "ВКонтакте". Блогерская деятельность постепенно начинает отнимать у нее все больше времени, что очень расстраивает Бориса (Борис Дергачев). К дружной команде присоединится массажист Фил (Филипп Бледный), а один из сотрудников внезапно столкнется с собственным прошлым в лице бывшей жены Беллы (Светлана Камынина).

"Несмотря на то, что ко второму сезону я похудела на 20 килограмм, я уделяла много времени не только физическим изменениям, но и внутренним. Мне кажется, второй сезон больше акцентирован на любовных и семейных отношениях, на внутренних изменениях персонажей. Любви и страсти будет много, немного разочарований и вновь много дружбы. Впереди у Аси не только карьерный рост, но и рост в отношении к людям, себе, спорту и любви", - говорит исполнительница главной роли Софья Зайка.