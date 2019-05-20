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20.05.2019 19:19
Рубрика: Спорт

Армейская Витория

Баскетбольный ЦСКА стал победителем Евролиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Столичные армейцы в восьмой раз стали лучшим клубом Старого Света. В решающем матче "Финала четырех" баскетбольной Евролиги, проходившем в испанской Витории-Гастейс, ЦСКА одолел турецкий "Анадолу Эфес" - 91:83. Третье место завоевал мадридский "Реал", обыгравший в утешительном финале другой стамбульский клуб, "Фенербахче", со счетом 94:75.

Наверняка игроки и все, кто причастен к успеху в Витории, мгновения этого "Финала четырех" постараются запомнить надолго. Столица Страны Басков и раньше была для армейцев счастливой - ЦСКА здесь не раз обыгрывал местную "Басконию", но теперь Витория точно займет в клубной летописи особенное место. Я был с командой три года назад в Берлине, где армейская команда отпраздновала свой предыдущий триумф, однако эмоции тогда были другими. Не припомню, чтобы президент клуба Андрей Ватутин выглядел настолько измотанным, а главный тренер команды Димитрис Итудис плакал навзрыд. И у обоих имелись на то причины.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Уилл Клайберн: Наслаждаюсь пребыванием в ЦСКА

Сразу после финальной сирены Ватутин и Итудис оказались в объятиях друг друга. "Спасибо, большое спасибо", - сквозь слезы твердил Итудис. "Мы заслужили! Мы заслужили! - тряс Ватутин тренера за плечи в ответ. - Ты заставил меня гордиться, как и обещал!". Понять, о чем был этот диалог, несложно, если вспомнить, как ЦСКА выступил в прошлогоднем "Финале четырех" в Белграде. Армейцы тогда проиграли и в полуфинале, и в матче за третье место, а один из самых важных болельщиков команды, ныне почетный президент Единой лиги Сергей Иванов назвал выступление ЦСКА "позорищем и убожеством". Слухи о скорой отставке Итудиса тогда казались более чем правдоподобными. Судя по диалогу Ватутина с тренером, какой-то разговор тогда все-таки действительно имел место. Греческий специалист в итоге сохранил свой пост и теперь стал двукратным победителем Евролиги. Он - уже легенда в истории ЦСКА, выигрывавшего титул четыре раза в XXI веке. Дважды это происходило с Итудисом.

К слову, контракт Итудиса с клубом по окончании сезона истекает. И сам тренер признался, что готов его продлить, если ЦСКА сделает соответствующее предложение. Ватутин на этот счет говорить пока ничего не стал, но аргументы грек предоставил весомые.

Первый - еще в пятницу, выбив в полуфинале на тот момент действующего обладателя титула мадридский "Реал". Для ЦСКА, нередко теряющегося именно в "Финалах четырех", это было главное испытание в Витории. Армейцы справились с ним, как могут только они, совершив удивительный камбэк в четвертой четверти - 95:90. В финале нашей команде противостоял стамбульский "Анадолу Эфес", от которого такой прыти мало кто ждал. И здесь ЦСКА уже все держал под контролем.

Титул самого ценного игрока "Финала четырех" по праву достался игроку ЦСКА Уиллу Клайберну

Возвращаясь к Итудису, даже если он останется в клубе, руководить ему, весьма вероятно, придется уже совсем другой командой. Ведь контракты с ЦСКА заканчиваются почти у всех игроков нынешней основы. Поэтому победа в Витории - особенно важная и запоминающаяся. Все лидеры, кстати, сыграли на своем высоком уровне. Нандо Де Коло "затащил" в полуфинальном матче против "Реала", Кори Хиггинс, который в Витории отыграл больше всех в обоих матчах, Уилл Клайберн, завоевавший титул самого ценного игрока "Финала четырех". "А если бы MVP давал ты, кого бы ты выбрал?" - спросил я у американца. "Парень, он уже у меня", - рассмеялся в ответ Клайберн.

Немного грустно осознавать, что в следующем сезоне эти и ряд других игроков чемпионского ЦСКА, возможно, будут зажигать в других командах. Впрочем, впереди еще решающие матчи Единой лиги, в которых армейских звезд можно будет увидеть во всей их красе. Кто точно в этом межсезонье из ЦСКА никуда не уйдет, так это Никита Курбанов. После финала один из творцов большой победы поделился эмоциями с "РГ".

Фото: пресс-служба АСБ
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Какая победа для вас слаще? В 2016 году или в этом?

Никита Курбанов: Успех сладок всегда. Когда ты идешь к заветной мечте весь сезон, проходишь какие-то трудности, травмы, поражения. Но все это меркнет, когда получаешь кубок. Все эмоции остались на площадке, но с финальной сиреной появились новые, когда мы поздравляли друг друга. Сейчас можно сказать, что мы просто наслаждаемся результатами той работы, которую делали на протяжении всего сезона.

В чем была сложность этого сезона?

Никита Курбанов: Весь сезон складывается из непростых моментов. В этом году Евролига была очень сложным турниром. Вы видели, что до последнего дня не было ясно, кто с кем сыграет в плей-офф, кто станет нашим соперником. Наверное, все сложилось так, как должно было сложиться. И в итоге мы привезем трофей в Россию.

Фото: Пресс-служба РФБ
Никита Моргунов: Клубный сезон прошел эмоционально, в борьбе

Клайберн стал самым ценным игроком "Финала четырех". Заслужил?

Никита Курбанов: А почему нет. Он же в финале 20 очков набрал, ведь так? Вообще я очень рад за Уилла. Он провел очень качественный сезон, очень результативный, помог нам во многих матчах.

Вам совсем скоро переключаться на Единую лигу. Это сложно?

Никита Курбанов: Это будет нетяжело. Но это нужно сделать, потому что мы понимаем: сезон не закончен. Даже после такой главной победы в сезоне остается Единая лига. Мы вернемся в Москву и уже на следующий день начнем подготовку к "Финалу четырех". У нас всего один день, чтобы отпраздновать это событие.

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