Депутат Австрии: Санкции против РФ наносят огромный ущерб Европе

Антироссийские санкции не принесли желаемого результата, однако наносят огромный ущерб Европе. Об этом заявила депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг во время интервью изданию Kurier.

По ее мнению, для многих европейских государств ситуация стала "экономическим шпагатом" между санкциями против России и ответными мерами, принятыми Москвой. "Экономические санкции наказывают не тех, они не приносят какого-либо результата", - цитирует РИА Новости.

По словам депутата, из-за санкций Москва улучшила сотрудничество с Пекином, и китайские товары заместили европейскую продукцию на рынке РФ.

Политик также выразила недоумение по поводу заявлений некоторых кандидатов в Европарламент, призывающих остановить "Северный поток - 2". Винциг убеждена, что Европа нуждается в запуске этого проекта, поскольку другой альтернативы поставок у ЕС нет.

Ранее в Италии призвали к отмене антироссийских санкций. Представитель партии "Лига", министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо заявил, что он и его сторонники будут пытаться убедить европейских союзников в тщетности санкций в отношении России. По его словам, Москва является важным партнером и не должна находиться в изоляции.