Депутат Рады: МВФ загнал Украину в долговую яму

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло экономике лишь убытки, а также загнало страну в долговую яму. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире украинского телевидения.

В своем выступлении он сравнил МВФ с доктором, который должен был вылечить экономику Украины, однако, по мнению Рабиновича, сотрудничество с фондом только навредило стране.

Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до уровня 90-х годов и продолжают снижаются, констатировал политик. "Объясните, за что мы им платить должны?", - цитирует РИА Новости. Рабинович напомнил, что в ближайшие пять лет Киев должен будет выплатить МВФ около десяти миллиардов долларов.

По словам депутата, украинцы не хотели брать такую сумму у МВФ, а все кредиты были навязаны действующим президентом Петром Порошенко. Рабинович также призвал нового президента Украины Владимира Зеленского отказаться от сотрудничества с фондом. По мнению политика, если не покончить с МВФ, то это будет одной из самых трагических ошибок.