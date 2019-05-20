С 2012 по 2019 годы доля исполнения поручений президента составила 86 процентов. Достаточно высокой назвал эту цифру на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Причем в районе 47 процентов выполняется в первоначальный срок. Остальные поручения продлеваются по согласованию с администрацией президента - это рабочая практика", - уточнил представитель Кремля.

"Реализация некоторых поручений требует большего времени, чем изначально фиксируется, поэтому сроки согласованно продлеваются", - уточнил Песков.

На вопрос о том, из каких сфер поручения больше выполняются и из каких регионов, пресс-секретарь президента пояснил, что это требует "гораздо более скрупулезной систематизации". И работа эта очень объемная.

"За указанный период почти 17,5 тысяч поручений и указаний дано президентом, поэтому систематизировать по темам очень сложно - это требует еще большего времени и ресурсов", - заключил Песков.