Двое польских ученых погибли на Шпицбергене

Тела двух ученых из Польши были обнаружены в воскресенье в лавиноопасном районе Хорсенн на Шпицбергене. Погибшие - мужчина и женщина - работали на польской научной станции в Хорнсунне.

Об этом сообщается на сайте губернатора Шпицбергена. Исследователи покинули станцию еще в пятницу и должны были вернуться к утру воскресенья. Когда этого не произошло, сотрудники станции организовали поиски.

Погибших обнаружили в труднодоступном районе у подножия горы. Ученые упали с высоты нескольких сотен метров, пишет РИА Новости. На месте работают медик и представитель полиции, которые должны установить причину произошедшего.

Отмечается, что на польской станции в Хорнсунне работают обычно 14 исследователей.