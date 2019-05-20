ФАС готова поддержать запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

Конкуренция в данном случае не пострадает, отметил Владимир Мишеловин. Однако такие меры должны приниматься на государственном уровне после широкой дискуссии, уточнил представитель антимонопольной службы.
Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что повышение возраста продажи спиртных напитков может стать одной из мер по сокращению потребления алкоголя в России.
Повышение возраста - компромисс, высказа "Российской газете" свою точку зрения директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
"На самом деле молодежь крепкий алкоголь в основном и не пьет. Однако, если запретить, интерес у молодежи к крепким напиткам может возрасти", - говорит он. Запретный плод сладок, так что стоит подумать о психологии молодежи, отмечает эксперт. Иначе может вырасти нелегальный оборот алкоголя, предупреждает эксперт.