ФАС готова поддержать запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

Федеральная антимонопольная служба не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Служба готова поддержать это решение.

Конкуренция в данном случае не пострадает, отметил Владимир Мишеловин. Однако такие меры должны приниматься на государственном уровне после широкой дискуссии, уточнил представитель антимонопольной службы.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что повышение возраста продажи спиртных напитков может стать одной из мер по сокращению потребления алкоголя в России.

Повышение возраста - компромисс, высказа "Российской газете" свою точку зрения директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

"На самом деле молодежь крепкий алкоголь в основном и не пьет. Однако, если запретить, интерес у молодежи к крепким напиткам может возрасти", - говорит он. Запретный плод сладок, так что стоит подумать о психологии молодежи, отмечает эксперт. Иначе может вырасти нелегальный оборот алкоголя, предупреждает эксперт.