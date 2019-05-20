До старта основной волны ЕГЭ, который будут сдавать более 750 тысяч выпускников, осталась неделя. Что нужно, чтобы успешно сдать экзамен? Сколько баллов необходимо набрать для "золотой" медали? Что делать, если ребенок "провалил" профильную математику? А если заболел во время ЕГЭ?... Накануне экзаменов Рособрнадзор провел "горячую линию": глава ведомства Сергей Кравцов лично ответил на самые острые вопросы родителей и школьников.

Появится ли в самом массовом ЕГЭ по русскому языку устная часть? В ближайшее время - вряд ли. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

- Никаких содержательных изменений в экзамене нет, он остается стабильным, - подчеркнул Сергей Кравцов, отвечая на вопрос родителей из Забайкальского края. - В этом году новых предметов, кроме китайского языка, который будут сдавать по выбору, не появилось.

Для аттестата с отличием нужно получить не менее 70 баллов на ЕГЭ и по русскому языку, и по профильной математике

Однако уже в 2022 году все выпускники 11 класса будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку. Какими будут задания по английскому? Разделится ли ЕГЭ на базовый и профильный уровень сложности?

- Мы не исключаем такого варианта. Все-таки экзамен по иностранному языку в сегодняшнем виде - испытание для самых подготовленных ребят, нацеленных на профильную специальность в вузе, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Однако окончательное решение еще не принято. При разработке заданий мы будем учитывать реальный уровень, который есть у школьников. Во многих регионах они неплохо знают иностранный язык, может, даже лучше взрослых. Но прежде чем вводить это испытание, мы проведем еще не одну апробацию.

Что касается обязательных экзаменов по истории или, к примеру, географии, то такая возможность пока только обсуждается. Никаких конкретных сроков нет. По словам Кравцова, здесь может быть целесообразна практика всероссийских контрольных работ.

"Сколько баллов ЕГЭ нужно, чтобы получить "золотую" медаль и аттестат с отличием?" - поинтересовалась школьница из Севастополя.

- 70 баллов по русскому языку и 70 - по профильной математике, - пояснил Сергей Кравцов. - Если выпускник выбрал базовую математику, ее нужно сдать на "отлично". Такая норма понадобилась потому, что в некоторых школах, которые выдавали аттестаты с отличием, качество образования оставалось очень низким: некоторые выпускники не могли набрать даже минимальный балл на ЕГЭ. Теперь это процесс будет более объективным.

Кстати, в этом году все школьники Крыма и Севастополя сдают ЕГЭ вместе со всей Россией: для них экзамен тоже стал обязательным. "Что делать, если очень волновался и забыл паспорт?" - спросил еще один выпускник из Севастополя.

- Взять с собой на ЕГЭ нужно три вещи: знания, паспорт и черную гелевую ручку, - ответил Сергей Кравцов. Он призвал школьников не волноваться, идти на экзамен спокойными и сосредоточенными. И не забывать документы.

Если вдруг забудешь ручку, то в пункте проведения экзамена ее тебе выдадут. С паспортом все сложнее: если ученик его забыл или потерял, то сопровождающий учитель может под свою ответственность подтвердить личность сдающего. В этом случае составляется специальный протокол, и ребенка допускают до экзамена. Но такая поблажка - только для выпускников текущего года. Выпускников прошлых лет без паспорта на экзамен просто не пустят.

Экзамен по математике - один из обязательных предметов, который волнует родителей больше всего. "Что делать, если ребенок не наберет минимальный балл по профильной математике? Можно ли изменить уровень сложности с "профиля" на более легкую "базу" при пересдаче?" - вопрос папы из подмосковного Чехова.

- Такая возможность есть, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Чтобы получить школьный аттестат, достаточно 27 баллов по профильной математике. Если вдруг выпускник не сможет преодолеть минимальный порог в основные сроки, при пересдаче он сможет изменить уровень сложности.

"Появится ли в экзамене по русскому языку или обществознанию устная часть?" - интересуется мама выпускника школы из Дагестана.

- В ближайшее время такого не планируется, - успокоил родителей Сергей Кравцов. - В этом году выпускники девятых классов впервые прошли итоговое собеседование - эта форма себя уже хорошо зарекомендовала.

Если школьник будет использовать на ЕГЭ шпаргалки, мобильные телефоны или любые другие гаджеты, его результаты будут аннулированы. Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников: утечки заданий и материалов исключены.

Сергей Кравцов: В 2022 году все выпускники 11-го класса будут сдавать экзамен по иностранному языку. Фото: Аркадий Колыбалов.

- Я еще раз обращаюсь к родителям: не нужно покупать якобы настоящие экзаменационные материалы до начала ЕГЭ. Их нет и не может быть, - подчеркнул он. - Мы все делаем для того, чтобы экзамен проходил максимально честно, чтобы ЕГЭ оценивал творческие способности школьника. Мы убрали задания с выбором ответа из всех предметов ЕГЭ, кроме иностранных языков.

"Рассматривается ли возможность платной пересдачи ЕГЭ выпускниками прошлых лет"? - спрашивают родители из Омска.

- Нет. Это именно государственная итоговая аттестация, которая проходит бесплатно для всех, - рассказал Сергей Кравцов. - Если вдруг выпускник прошлых лет не смог набрать необходимые для поступления в вуз баллы, он может подать заявление и пересдать ЕГЭ в следующем году бесплатно - в досрочный или основной период.

Кроме того, глава Рособрнадзора подчеркнул, что результаты экзамена действительны для приема во все российские вузы четыре года, и сокращать этот срок не планируется.

Сергей Кравцов: Не покупайте якобы настоящие экзаменационные задания до начала ЕГЭ. Их нет и не может быть. Мы делаем все, чтобы экзамен был честным

"Что делать, если ребенок заболел во время ЕГЭ?" - вопрос мамы из подмосковных Химок. Здесь есть три варианта. Первый - если выпускник находится в стационаре на длительном лечении, то пункт проведения экзамена для него могут организовать прямо в больнице. Второй вариант - экзамен на дому. И третий - возможность сдать ЕГЭ в резервные сроки, которые предусмотрены по каждому предмету.

Про новые технологии

Все аудитории для сдачи ЕГЭ (а их в стране будет более 50 тысяч!) подключены к видеонаблюдению. При этом впервые в этом году в 8 регионах экзаменационные материалы поступят в школы через интернет по защищенному каналу. Они будут печататься прямо на глазах учеников. По словам Сергея Кравцова, уже в следующем году технологию передачи заданий по интернету планируется транслировать на большинство регионов: это позволит максимально исключить человеческий фактор и сделать экзамен еще более прозрачным. Более того, планируется, что после экзамена ответы учеников будут сканироваться прямо в аудитории и отправляться в "облако" для проверки. Это перспектива ближайшего будущего.

Что еще нового появится? Скорее всего, уже в 2020 году школьники, которые выберут информатику, смогут сдать этот экзамен на компьютере.