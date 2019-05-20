- Никаких содержательных изменений в экзамене нет, он остается стабильным, - подчеркнул Сергей Кравцов, отвечая на вопрос родителей из Забайкальского края. - В этом году новых предметов, кроме китайского языка, который будут сдавать по выбору, не появилось.
Однако уже в 2022 году все выпускники 11 класса будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку. Какими будут задания по английскому? Разделится ли ЕГЭ на базовый и профильный уровень сложности?
- Мы не исключаем такого варианта. Все-таки экзамен по иностранному языку в сегодняшнем виде - испытание для самых подготовленных ребят, нацеленных на профильную специальность в вузе, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Однако окончательное решение еще не принято. При разработке заданий мы будем учитывать реальный уровень, который есть у школьников. Во многих регионах они неплохо знают иностранный язык, может, даже лучше взрослых. Но прежде чем вводить это испытание, мы проведем еще не одну апробацию.
Что касается обязательных экзаменов по истории или, к примеру, географии, то такая возможность пока только обсуждается. Никаких конкретных сроков нет. По словам Кравцова, здесь может быть целесообразна практика всероссийских контрольных работ.
"Сколько баллов ЕГЭ нужно, чтобы получить "золотую" медаль и аттестат с отличием?" - поинтересовалась школьница из Севастополя.
- 70 баллов по русскому языку и 70 - по профильной математике, - пояснил Сергей Кравцов. - Если выпускник выбрал базовую математику, ее нужно сдать на "отлично". Такая норма понадобилась потому, что в некоторых школах, которые выдавали аттестаты с отличием, качество образования оставалось очень низким: некоторые выпускники не могли набрать даже минимальный балл на ЕГЭ. Теперь это процесс будет более объективным.
Кстати, в этом году все школьники Крыма и Севастополя сдают ЕГЭ вместе со всей Россией: для них экзамен тоже стал обязательным. "Что делать, если очень волновался и забыл паспорт?" - спросил еще один выпускник из Севастополя.
- Взять с собой на ЕГЭ нужно три вещи: знания, паспорт и черную гелевую ручку, - ответил Сергей Кравцов. Он призвал школьников не волноваться, идти на экзамен спокойными и сосредоточенными. И не забывать документы.
Если вдруг забудешь ручку, то в пункте проведения экзамена ее тебе выдадут. С паспортом все сложнее: если ученик его забыл или потерял, то сопровождающий учитель может под свою ответственность подтвердить личность сдающего. В этом случае составляется специальный протокол, и ребенка допускают до экзамена. Но такая поблажка - только для выпускников текущего года. Выпускников прошлых лет без паспорта на экзамен просто не пустят.
Экзамен по математике - один из обязательных предметов, который волнует родителей больше всего. "Что делать, если ребенок не наберет минимальный балл по профильной математике? Можно ли изменить уровень сложности с "профиля" на более легкую "базу" при пересдаче?" - вопрос папы из подмосковного Чехова.
- Такая возможность есть, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Чтобы получить школьный аттестат, достаточно 27 баллов по профильной математике. Если вдруг выпускник не сможет преодолеть минимальный порог в основные сроки, при пересдаче он сможет изменить уровень сложности.
"Появится ли в экзамене по русскому языку или обществознанию устная часть?" - интересуется мама выпускника школы из Дагестана.
- В ближайшее время такого не планируется, - успокоил родителей Сергей Кравцов. - В этом году выпускники девятых классов впервые прошли итоговое собеседование - эта форма себя уже хорошо зарекомендовала.
Если школьник будет использовать на ЕГЭ шпаргалки, мобильные телефоны или любые другие гаджеты, его результаты будут аннулированы. Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников: утечки заданий и материалов исключены.
- Я еще раз обращаюсь к родителям: не нужно покупать якобы настоящие экзаменационные материалы до начала ЕГЭ. Их нет и не может быть, - подчеркнул он. - Мы все делаем для того, чтобы экзамен проходил максимально честно, чтобы ЕГЭ оценивал творческие способности школьника. Мы убрали задания с выбором ответа из всех предметов ЕГЭ, кроме иностранных языков.
"Рассматривается ли возможность платной пересдачи ЕГЭ выпускниками прошлых лет"? - спрашивают родители из Омска.
- Нет. Это именно государственная итоговая аттестация, которая проходит бесплатно для всех, - рассказал Сергей Кравцов. - Если вдруг выпускник прошлых лет не смог набрать необходимые для поступления в вуз баллы, он может подать заявление и пересдать ЕГЭ в следующем году бесплатно - в досрочный или основной период.
Кроме того, глава Рособрнадзора подчеркнул, что результаты экзамена действительны для приема во все российские вузы четыре года, и сокращать этот срок не планируется.
"Что делать, если ребенок заболел во время ЕГЭ?" - вопрос мамы из подмосковных Химок. Здесь есть три варианта. Первый - если выпускник находится в стационаре на длительном лечении, то пункт проведения экзамена для него могут организовать прямо в больнице. Второй вариант - экзамен на дому. И третий - возможность сдать ЕГЭ в резервные сроки, которые предусмотрены по каждому предмету.
Про новые технологии
Все аудитории для сдачи ЕГЭ (а их в стране будет более 50 тысяч!) подключены к видеонаблюдению. При этом впервые в этом году в 8 регионах экзаменационные материалы поступят в школы через интернет по защищенному каналу. Они будут печататься прямо на глазах учеников. По словам Сергея Кравцова, уже в следующем году технологию передачи заданий по интернету планируется транслировать на большинство регионов: это позволит максимально исключить человеческий фактор и сделать экзамен еще более прозрачным. Более того, планируется, что после экзамена ответы учеников будут сканироваться прямо в аудитории и отправляться в "облако" для проверки. Это перспектива ближайшего будущего.
Что еще нового появится? Скорее всего, уже в 2020 году школьники, которые выберут информатику, смогут сдать этот экзамен на компьютере.