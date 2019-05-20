Глава Рособрнадзора назвал три вещи, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ

Во время "Горячей линии" в Рособрнадзоре Сергей Кравцов, руководитель ведомства, ответил на вопросы выпускников и их родителей о ЕГЭ, процедуре проведения и новшествах, которые ожидаются в этом году. По его словам, с собой на ЕГЭ надо взять три вещи - знания, паспорт и черную гелевую ручку.

Выпускников волнует, как быть, если забыл дома паспорт? Глава Рособрнадзора пояснил: у выпускников этого года есть сопровождающий. В крайнем случае, если наступил форс-мажор и выпускник пришел на экзамен без паспорта, составляется акт, и сопровождающий подтверждает личность ученика. Выпускников прошлого года на экзамен без паспорта не допустят.

"Можно ли поменять ЕГЭ накануне экзамена? И почему определиться с ЕГЭ надо до 1 февраля, нельзя ли сдвинуть срок?" На этот вопрос Сергей Кравцов ответил так: "Если есть уважительные причины, то не менее чем за две недели можно поменять экзамен". Что касается изменения февральских сроков, то Сергей Кравцов не исключил, что дата может поменяться. "Возможно, в будущем эти сроки будут сдвинуты", - подчеркнул глава Рособрнадзора.