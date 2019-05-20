Глава СБУ Грицак подал в отставку

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак подал рапорт об отставке.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - говорится в заявлении Грицака, возглавлявшего ведомство с середины 2015 года. Также сообщается, что рапорта написали все его заместители.

Напомним, что новый президент Украины Владимир Зеленский предположительно предложит возглавить Службу безопасности Украины депутату Верховной рады от фракции "Батькивщина" Владиславу Бухареву, который в 2014 году занимал должность заместителя главы службы.