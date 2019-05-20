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20.05.2019 10:30
Рубрика: В мире

Глава СБУ Грицак подал в отставку

Текст: Алексей Чуриков

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак подал рапорт об отставке.

Турчинов подал в отставку

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - говорится в заявлении Грицака, возглавлявшего ведомство с середины 2015 года. Также сообщается, что рапорта написали все его заместители.

Напомним, что новый президент Украины Владимир Зеленский предположительно предложит возглавить Службу безопасности Украины депутату Верховной рады от фракции "Батькивщина" Владиславу Бухареву, который в 2014 году занимал должность заместителя главы службы.

В мире экс-СССР Украина
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