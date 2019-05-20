Голикова назвала регионы, где соцпомощь оказывается не всем нуждающимся

В этом году в регионах начаты пилотные проекты, призванные детально проанализировать причины бедности и выявить наиболее эффективные способы борьбы с ними. Среди "пилотов" - республики Татарстан, Кабардино-Балкарская, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области, напомнила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Она отметила, что есть первые результаты этого труда: оказалось, что в пилотных регионах мерами соцподдержки охвачены не все нуждающиеся, а только от 64 процентов до 87 процентов. При чем самый низкий охват социальной помощью - в Приморском крае, самый высокий - в Липецкой области.
В связи с этим, по мнению вице-премьера, важно информировать людей о положенной им социальной помощи от государства.
Подробности о планах по борьбе с бедностью читайте в завтрашнем номере " РГ".
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