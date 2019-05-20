Голикова назвала регионы, где соцпомощь оказывается не всем нуждающимся

В этом году в регионах начаты пилотные проекты, призванные детально проанализировать причины бедности и выявить наиболее эффективные способы борьбы с ними. Среди "пилотов" - республики Татарстан, Кабардино-Балкарская, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области, напомнила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости