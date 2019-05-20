Головин включен в символическую сборную тура чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную лучших игроков 37-го тура чемпионата Франции по футболу. Команду составило известное издание L'Equipe.

Вместе с Головиным в символическую сборную попали: Томаш Коубек ("Ренн"), Хироки Сакаи ("Марсель"), Дамьен Да Сильва ("Ренн"), Тило Керер ("ПСЖ"), Юсуф Коне ("Лилль"), Морган Сансон ("Марсель"), Мемфис Депай ("Лион"), Николя Пепе ("Лилль"), Роберт Берич ("Сент-Этьен"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ").

Эксперты отметили игру Головина в матче с "Амьеном", в котором монегаски победили и обезопасили себя от прямого вылета из высшего дивизиона. Россиянин стал героем встречи, сделав результативный пас на Радамеля Фалькао и установив окончательный счет в концовке игры.

В последнем туре "Монако" отправится в гости к "Ницце". Для сохранения прописки в элите Головину и компании достаточно будет не проиграть. В таком случае им не придется оглядываться на результат параллельного поединка, в котором "Кан" примет "Бордо".