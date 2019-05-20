Илья Воробьев: Хотим радовать болельщиков победами в каждом матче

Завтра вечером сборная России сыграет последний матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. В соперниках у нашей команды - действующие обладатели титула шведы. Сегодня сборная провела небольшую тренировку, после которой с журналистами пообщался главный тренер нашей национальной команды Илья Воробьев.

Илья Воробьев: Сегодня было больше восстановительное мероприятие. Восстанавливаемся (После вчерашней игры со Швейцарией, закончившейся победой сборной России 3:0 - прим. авт.).

Что осталось в памяти от встречи со шведами на прошлом чемпионате мира?

Илья Воробьев: Они интересно играли - в девять нападающих при равных составах, а остальные играли в меньшинстве. Ну а в этом году у них хорошо подобранная команда.

В Стокгольме на Евротуре вы проиграли шведам 4:6. Тот матч может как-то проецироваться на сегодняшнюю ситуацию?

Илья Воробьев: Нет, никак. Причем здесь Евротур?

В составе будут изменения? Кто будет в воротах?

Илья Воробьев: О составе мы поговорим непосредственно перед игрой. В том числе и по вратарям - завтра.

Был ли уже разбор игры со Швейцарией и на какие моменты обращали внимание?

Илья Воробьев: Естественно, мы разбираем игры. Будем делать это и сегодня.

Сборная России играет одним составом, а шведы пополнились игроками из НХЛ. Они изменились по ходу турнира?

Илья Воробьев: Хорошие игроки подъезжают, это их решение. У нас другая ситуация, мы идем своим составом.

Следите за борьбой Кучерова и Нюландера за звание лучшего бомбардира?

Илья Воробьев: У нас другая цель - команда. Она - самое главное.

Шведский тренер сказал, что Россия главный фаворит турнира и он очень ждал встречи с вами. Можете сказать, что игра со Швецией - самая ожидаемая?

Илья Воробьев: У нас следующий матч - самый ожидаемый. Сказал и сказал - это его право.

Хотели бы в четвертьфинале попасть на немцев?

Илья Воробьев: Мы ходим радовать наших болельщиков в каждой игре и стараться выигрывать матч за матчем. Мы отправили скаутов в Кошице - они будут смотреть потенциальных соперников. И уже после нашего матча со шведами будем это обсуждать.

Швейцарцы жестко играли против Кучерова. Будете также действовать против Нюландера?

Илья Воробьев: Наш план на игру я вам рассказывать не буду.