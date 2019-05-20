Илья Воробьев: "Кучеров - звезда, поэтому его пытаются вывести из себя"

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу нашей национальной команды над Швейцарией на групповом этапе чемпионата мира (3:0).

Илья Воробьев: Несколько переудалялись мы. А так, в принципе, рабочая командная победа. Ребята молодцы.

Сложно будет теперь выбирать вратаря на следующие матчи, учитывая, как здорово сыграл Георгиев?

Илья Воробьев: Пока после игры мы ничего не говорим на эту тему.

Швейцарцы достаточно жестко играли против Кучерова. Готовы к тому, что и в дальнейшем у соперников будет такое же отношение к нему?

Илья Воробьев: На то он и звезда, очень хороший игрок. Поэтому его пытаются вывести из себя, бить. Мы постоянно говорим на лавке, чтобы он держался.

Швецарцы сыграли так, как ожидали от них?

Илья Воробьев: Да, однозначно. Хорошая, организованная команда.

Кучеров и Гусев способны вас еще чем-нибудь удивить?

Илья Воробьев: Дай бог, пусть удивляют дальше.

Вы поставили Капризова в звено Кузнецова. Довольны им?

Илья Воробьев: Нормально, хорошо отыграл. Как и все ребята.

Вас больше удивил Георгиев, снявший шлем и получивший удаление, или судья, который на это поздно отреагировал?

Илья Воробьев: На директорате нам объясняли, что если вратарь снимает шлем, то это удаление. Но если у него две отстежки отлетают, то судья должен это увидеть. О чем я ему и сказал.