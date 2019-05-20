Инициатива Саудовской Аравии - шанс на снижение ближневосточной напряженности

Призыв короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда провести 30 мая в Мекке экстренный саммит лидеров арабских стран прозвучал как голос разума среди потока взаимных обвинений и инсинуаций после ряда тревожных инцидентов, произошедших в регионе. Анонимные атаки на нефтяные танкеры неподалеку от порта Фуджейра, а также диверсия против нефтепровода саудовской компании Saudi Aramco явно были затеяны прежде всего для эскалации враждебности и демонстрации готовности "партии войны" к распространению разрушительных действий на нефтяную инфраструктуру, что для стран залива равнозначно экономическому самоубийству. Заказчики диверсий, несомненно, рассчитывали на импульсивную реакцию, на переход ситуации к военному сценарию. В регионе много структур, способных существовать только в условиях войны, а простора для их маневров по мере стабилизации в Сирии становится все меньше. Каналы для экспорта нефти до сих пор рассматривались как запретные объекты для террористических атак, но уже нашлись готовые нарушить это табу.

Выбор между войной и миром очень непрост для руководителей затронутых конфликтом государств, учитывая накопившееся среди населения и влиятельных групп напряжение. Остановить эскалацию в этой ситуации под силу только признанному лидеру, обладающему непререкаемым авторитетом как внутри страны, так и на международной арене. В роли такого лидера выступил король Саудовской Аравии Сальман, пригласивший глав арабских государств в Мекку на экстренный саммит. Хранитель двух святынь, как называют в арабском мире главу страны, в которой расположены Мекка и Медина, становится координатором общей позиции исламского мира по выходу из намечающегося кризиса. Сохранить хрупкий мир, судоходное движение через Ормузский пролив и перспективы поступательного развития экономики - эти общие конструктивные задачи способны перевесить сомнительные милитаристские мотивы. Саудовская Аравия, реализующая собственную стратегию "Vision-2030", вступила на путь позитивных промышленных, технологических и социально-культурных преобразований. Менять дорожную карту "Vision-2030" на карту военных действий - явно не в интересах Королевства.

Кстати, реализацию "Vision-2030" курирует сын короля, наследный принц Мухаммед бен Сальман. В связи с произошедшими диверсиями наследному принцу позвонил госсекретарь США Майк Помпео, и в ходе этого телефонного разговора стороны обсудили "усилия по укреплению безопасности и стабильности".

В сложившейся обстановке очень гармонично проявляется сила династического тандема: мудрость и выдержка короля органично дополняются решительностью и пассионарностью наследного принца.

Планы проведения саммита корреспондируются и со взвешенной позицией России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже заявил после встречи с Майком Помпео в Сочи, что Москва будет способствовать тому, чтобы ситуация "не свалилась в военный сценарий".

Мнение Кремля знают и учитывают в Эр-Рияде. В частности, глава внешнеполитического ведомства КСА Адель аль-Джубейр заявил: "У Москвы в данном регионе есть свои интересы, она не желает для него нестабильности, она призывает к принятию мер, соответствующих международным принципам и нормам, к отказу от мер, направленных на саботаж, агрессию или вмешательство других государств".