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20.05.2019 11:58
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Оборот IP в природе: Ассоциация IPChain приняла участие в дискуссионной сессии Петербургского международного юридического форума

Дискуссия "Оборот интеллектуальных прав: от аналога к цифре" прошла 16 мая на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). В ней приняли участие ведущие российские и зарубежные эксперты в области интеллектуальной собственности, в том числе представители Ассоциации IPChain и Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики Фонда "Сколково". Спикеры обсудили, как выстраивать цифровую инфраструктуру для легального оборота объектов интеллектуальной собственности.
Фото: Пресс-служба ПМЮФ/ТАСС Фото: Пресс-служба ПМЮФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба ПМЮФ/ТАСС

Открывая дискуссию, председатель правления Фонда "Сколково", модератор встречи Игорь Дроздов отметил, что современные технологии помогают правообладателям монетизировать объекты интеллектуальной собственности, которые уже давно являются прибыльным нематериальным активом.

Об универсальной бизнес-модели, способной упростить процессы монетизации IP-активов, рассказала вице-президент Ассоциации IPChain по правовым вопросам Ирина Яковлева. Она познакомила участников дискуссионной сессии с кросс-отраслевым исследованием ведущих экономик мира и объяснила, из чего состоит архитектура цифрового рынка интеллектуальной собственности в разных странах. В ходе этого исследования специалисты IPChain сформулировали универсальную пятиуровневую архитектуру. Она состоит из индустриального, экосистемного, платформенного, инфраструктурного и государственно-правового уровней.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Эксперты обсудили необходимость усилить защиту прав на интеллектуальную собственность

"Россия - единственное государство, где все пять уровней архитектуры рынка заполнены. Получается, что наша бизнес-модель для работы в цифровой среде может быть интегрирована и масштабирована в практику других стран. Это значит, что все мировое сообщество сможет обмениваться опытом в сфере IP. Такая схема работы открывает большие перспективы на международном уровне", - заявила Яковлева. Эксперт добавила, что цифровые технологии дают огромные возможности для введения интеллектуальной собственности в экономический оборот, и "пока существует человечество, будет существовать и интеллектуальная собственность".

О необходимости фиксировать авторство в сети напомнил президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский. "Объект (интеллектуальной собственности - прим. ред.) нужно регистрировать на ограниченный срок с возможностью продления. Правовую охрану надо предоставлять тем, кто этого хочет, но охранять хорошо, а не как придется. Поэтому мы приветствуем современные тенденции - например, созданный в России реестр объектов общественного достояния "Ноосфера", являющийся узлом национальной сети IPChain. Кстати, как раз после создания IPChain появилась возможность отслеживать сроки действия авторских прав на произведения, чтобы после их истечения права никто не присвоил. Многие думают: я создал объект авторского права, значит, он мой. Для того чтобы так утверждать, нужно объект зарегистрировать. Это ключевой момент эволюции авторского права", - сказал Засурский. Спикер подчеркнул, что такой подход решает проблему недоверия в сфере интеллектуальной собственности.

О конфликте интересов между авторами и агентами рассказала вице-президент по исследованиям и развитию Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская. По ее словам, множество судебных разбирательств происходит из-за того, что автор создает произведения на безвозмездной основе, а агент требует выплатить комиссию. Она привела в пример писателя Франца Кафку, который поручил своему другу и душеприказчику Максу Броду сжечь все его произведения, а тот, вопреки его воле, опубликовал их. "Нужно всегда помнить об институциях, которые несговорчивы, и не забывать о воле автора. Он всегда будет хотеть, чтобы доступ к его произведениям был шире. Иногда это происходит в ущерб вознаграждению, а иногда и путем отказа от него", - сказала эксперт.

Фото: пресс-служба IPQuorum
Эксперты Ассоциации IPChain обсудили эволюцию рынка интеллектуальной собственности

"Новые технологии, к примеру, искусственный интеллект, призваны помочь человеку лучше ориентироваться в многообразии информации, обрабатывать и применять полученные данные. Здесь ключевой элемент - это доступ к знаниям", - считает немецкий социолог и медиаисследователь Фолькер Грассмук.

Чтобы избежать конфликтов при работе с объектами авторского права, доверие между контрагентами принципиально, считает партнер юридической компании Noerr LLP Торстен Краул. "Мы активно вводим новые технические средства идентификации - электронная подпись, блокчейн, биометрические средства верификации, которые позволяют проводить многие электронные операции. Однако важно помнить, что в цифровой среде все упирается в доверие. Нужно понимать, что технологии могут эффективно использоваться только тогда, когда вы точно знаете, кто ваш партнер по контракту", - заявил Краул.

Проблему доверия можно решить технологически, полагает исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства", советник Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Елена Авакян. "Сегодня внести объекты в реестр интеллектуальной собственности - простая техническая задача, которая в ближайшие пару лет будет решена простыми интеграционными модулями. Они позволят закачивать в реестр всю необходимую и постоянно обновляемую информацию. Мы уже не будем думать, кто и когда зарегистрировался, кто ликвидировался, у кого были правопреемники. Эта информация будет автоматически подгружаться из других реестров. Экономика данных начинает преобладать над правом", - отметила Авакян. 

Завершая дискуссию, председатель правления Фонда "Сколково", модератор дискуссии Игорь Дроздов подчеркнул, что из-за растущей цифровизации экономики в области защиты интеллектуальных прав наблюдается смена бизнес-моделей, возникновение новых объектов права и технических инструментов их регуляции.

Информационная справка

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Фото: iStock
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Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Союз журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевиденья (АПКИТ), сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, онлайн-сервис RDO (Resolve Disputes Online), компания "Ситроникс", n`RIS, "Литрес", телеканал  "BigAsia", Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и другие. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России. 

Планируется подключение к проекту Евразийской патентной организации, сотрудничество с Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа". 

С целью реализации программ и проектов, направленных на формирование и эффективное использование человеческого капитала для социального и экономического развития регионов России, а также с целью выработки и реализации региональной политики в сфере интеллектуальной собственности заключено соглашение о долгосрочном партнерстве с администрациями регионов. Так в апреле 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве с Правительством Калининградской области.

Фото: пресс-служба IPQuorum
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Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

Ассоциация является соучредителем Евразийского цифрового консорциума "Прикладная наука", организованного с целью координации деятельности сети общественных цифровых исследовательских институтов, создаваемых на территории всего Евразийского экономического пространства.

В марте 2019 года IPChain выступила соучредителем кафедры цифровой экономики на базе Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) и запустила программу дополнительного профессионального образования "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике".

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