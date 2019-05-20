Кабмин расширил перечень специальностей для целевого набора в вузы

Правительство расширило перечень специальностей, по которым проводится целевой набор на бюджетные места в высших учебных заведениях.

"Это очень важное направление, особенно когда это касается дефицитных специальностей", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

В перечень вошли 449 позиций. "Он расширяется, в него входят дополнительные направления по бакалавриату, по магистратуре, специалитету и по аспирантуре", - пояснил глава правительства. Размер квот по различным специальностям и направлениям составит от 5 до 100 процентов для самых востребованных и редких профессий.

Полная квота, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, установлена по таким специальностям как "техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажных комплексов боевых летательных аппаратов", по специальностям ординатуры "токсикология" и "детская урология/андрология".

Регионы впервые получили возможность подавать свои заявки на целевой прием в рамках контрольных цифр, и субъекты Федерации вправе из любой точки направлять детей на целевое обучение. "По программам ординатуры, которую формирует министерство здравоохранения, квоты установлены в разрезе регионов, на территориях которых могут быть трудоустроены выпускники, - сказала Голикова. Это важно, потому что прямо указаны конкретные территории, и это четко увязано с показателями национального проекта "Здоровье" в той части его, которая связана с кадровым обеспечением".

По остальным специальностям и направлениям подготовки квота установлена для трудоустройства на территории любого региона, и сейчас субъекты и высшие учебные заведения вправе при заключении этих соглашений выверить, куда конкретно направлять конкретного специалиста.

Дмитрий Медведев обратил внимание, что в документе говорится обо всех уровнях высшего образования, включая и аспирантуру. "Но мы договорились с вами, что аспирантура - это не уровень высшего образования. Об этом неоднократно выступали наши коллеги ученые. Это ошибочная позиция, ее нужно менять", - указал премьер. По словам Голиковой, соответствующий законопроект находится на согласовании и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение.