21 мая Госдума в первом чтении рассмотрит проект федерального закона , который посвящен расчетам потребления коммунальных услуг в домах, где не установлены счетчики.

Для такого жилья есть два метода установления нормативов потребления коммунальных услуг: аналоговый и расчетный.

Метод аналогов считается наиболее точным. "Берутся однотипные здания, где есть приборы учета. Показания за определенный период усредняются для однотипных домов", - пояснил эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Игорь Кокин.

Также учитываются аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства многоквартирного дома, а также климатические условия места.

В Комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству считают, что метод аналогов следует сделать приоритетным. Депутаты предлагают использовать второй, расчетный, метод только в крайних случаях, когда невозможно применить метод аналогов.

Метод аналогов долгое время было проблематично использовать, поскольку несколько лет назад не было столь большого количества приборов учета. Метод подразумевает использование определенной выборки домов, отвечающей реальному потреблению. Сейчас счетчики устанавливаются повсеместно, однако по-прежнему используется расчетный метод.

"Даже в достаточно оснащенной приборами учета сфере электроснабжения почти в 50 процентах случаев нормативы устанавливаются расчетным методом", - говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации".

По словам Игоря Кокина, это происходит из-за нескольких причин. Во-первых, расчетный метод - очень простой. Существует несколько формул, нужно только подставить данные. Но можно и "поиграть" с формулами: подставить разные данные и получить нужный результат. Например, это характерно при расчетах водопотребления, где учитывается количество процедур водопользования, сколько раз человек пользуется ванной, раковиной.

"Если потребители думают, что аналоговый метод снизит объемы потребления, то напрасно. В отоплении да, это возможно, а в водоснабжении - нет. В некоторых регионах практика показывает, что потребление по приборам учета даже выше, чем нормативы", - заключил Игорь Кокин.