Как избежать финансовых ошибок - детям объяснили на Семейном фестивале

Более 2,5 тысяч человек посетили Семейный финансовый фестиваль, который в субботу развернул свою работу на площадке Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

В игровой форме дети узнали, как распоряжаться карманными деньгами и избегать типичных финансовых ошибок, на чем можно сэкономить. В общем, постигали азы финансовой грамотности. Вместе с детьми к финансовым знаниям приобщались и их родители. Программа насчитывала различные конкурсы, семинары и мастер-классы. Фестиваль стал завершающим мероприятием V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.